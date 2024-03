O heroísmo de Caitlin Clark levou Iowa Hawkeyes a três turfeiras no Big Ten Championship

TO time de basquete feminino do Iowa Hawkeyes gravou seus nomes nos livros de história do Conferência dos Dez Grandes com um fôlego vitória na prorrogação contra Nebrascaconquistando seus terceiro campeonato consecutivo do torneio.

Caitlin Clark compara a grandeza de Iowa aos chefes favoritos Patrick Mahomes e Travis Kelce

Caitlin Clark transforma início lento em final espetacular

Liderados pela indomável Caitlin Clark, os Olhos de falcão encenou um retorno notável para superar um determinado Nebrasca lado, saindo vitorioso com uma pontuação final de 94-89.

O caminho para a vitória foi repleto de adversidades para o Olhos de falcãojá que perdia por 13 pontos no final do primeiro tempo.

Caitlin Clarko coração e a alma do time de Iowa, lutou para encontrar seu ritmo, errando todas as nove tentativas de 3 pontos.

No entanto, os verdadeiros campeões estão à altura da ocasião quando é mais importante.

Clark mostrou sua resiliência e determinação, marcando 30 de seus 34 pontos no segundo tempo e na prorrogação, guiando seu time a uma notável vitória de recuperação.

Apesar de uma noite de filmagem desafiadora, Caitlin Clark o desempenho na embreagem foi simplesmente lendário.

Com 34 pontos e 12 assistências, Clark’s liderança e tenacidade impulsionaram o Olhos de falcão Para vitória.

Sua capacidade de estar à altura das ocasiões em que as apostas são mais altas consolida seu status como uma das jogadoras mais formidáveis ​​do basquete universitário.

“Este é definitivamente o mais difícil.” Clark comentou após o jogo.

“São três consecutivas, mas é de longe o mais difícil. Estou muito orgulhoso do nosso grupo. … É muito difícil chegar a este lugar. Nebraska lutou muito, mas pensei que sempre respondemos e sempre tive uma resposta para eles.”

Iowa Hawkeyes nunca desistiu

Treinador Lisa Bluder elogiou a resiliência e determinação de sua equipe diante das adversidades.

Apesar de um primeiro tempo sem brilho, o Olhos de falcão nunca vacilaram na sua crença, acabando por emergir vitoriosos de forma espectacular.

Sua capacidade de resistir à tempestade e emergir triunfante fala muito sobre seu caráter e coragem.

“Estou muito orgulhoso de nossa perseverança”Treinador Bluder exclamou. “Não jogamos muito bem no primeiro tempo. Apenas continuamos acreditando. Achei que jogamos muito melhor. Hoje passamos pela fumaça, querido.”

Com o terceiro consecutivo Campeonato do Torneio Big Ten garantido, o Olhos de falcão agora mudam seu foco para o Torneio da NCAA.

Com seu desempenho estelar provavelmente garantindo-lhes o cobiçado 1 seed, o cenário está montado para Iowa para ter um bom desempenho no torneio e consolidar seu status como uma das equipes de elite do país.