O irmão de Dak Prescott destrói a diretoria do Dallas Cowboys por causa da forma como lidam com a agência gratuita

Fagência ree está a todo vapor no NFL. Assim que o calendário permitiu, todas as equipes começaram a garantir os serviços de qualquer jogador que estivesse em seus planos… todos exceto o Dallas Cowboyse Tad Prescott foi rápido em condenar a lentidão do time texano.

Enquanto o Pittsburgh Steelers assinado Russel Wilsono Falcões de Atlanta assinado Primos Kirke a Filadélfia Eagles assinado Saquon Barkleyo Vaqueiros nem sequer tiraram o talão de cheques, e o quarterback Dak Prescott irmão não está muito feliz com isso.

O mais velho Prescott já tinha “apreciado” vários posts criticando a inatividade de Vaqueiros proprietário Jerry Jones no início da agência gratuita. Contudo, só hoje é que Tade decidiu levantar a voz, justamente depois Barkley foi contratado.

O antigo Gigantes de Nova York correr de volta foi um dos “Grandes tiros” desta entressafra, e rumores diziam que Dallas estariam tentando trazê-lo para suas fileiras. Porém, antes Jones poderia se aproximar dele, Barkley já havia assinado com rival de divisão Filadélfia.

A ira de Tad Prescott

“Então, se ainda não estava claro, está agora. Os Eagles têm o melhor front office da NFL. Prescott postou em seu X conta.

Minutos antes, ele já havia republicado um comentário irônico contra o Vaqueiros: “Há muito movimento acontecendo na NFL hoje… Saquon para os Eagles é uma loucura hahaha,”

Ele também gostou de outro comentário direcionado especificamente a Jerry Jones: “Cite uma mentira maior do que ‘all in’. Você não pode.”

A grande mentira de Jones

Este último comentário foi sobre Jones’ declarações dizendo que ele faria tudo durante a free agency para fortalecer a equipe. Jones’ comentário desencadeou uma tempestade de especulações nas redes sociais, mas até agora, o silêncio do Dallas front office nesta agência gratuita é ensurdecedor.

Não foi apenas Saquon Barkley. Além disso, o running back Josh Jacobs, o melhor prospecto por trás Barkleyhavia rumores de que viria para Dallasmas ele assinou com o Green Bay Packers em vez de. Pelo contrário, Vaqueiros correndo de volta Tony Pollard deixou de assinar com o Titãs do Tennessee.

Enquanto isso, o lado defensivo Dorance Armstrong e centro Tyler Biadasz fizeram as malas para se juntarem ao Comandantes de Washingtonagora treinado pelo ex- Dallas coordenador defensivo Dan Quinn.

Tad Prescott não é de ficar calado e já deixou bem claro o que pensa Dallas’ latão superior. A verdadeira questão agora é: o que é Dak Prescott a pensar nisso?