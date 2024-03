O irmão de Dak Prescott destrói Jalen Hurts aleatoriamente e o chama de “running back”

Tele Dallas Cowboys e Filadélfia Eagles não precisam de mais motivação para não gostarem um do outro. A rivalidade deles remonta 63 anos e trouxe alguns jogos e momentos incríveis na história da NFL.

Desde Nick Sirianni assumiu o cargo de técnico dos Eagles em 2021, está claro que ele fez questão de reacender a rivalidade. Agora que ele abriu espaço para falar mal, O irmão de Dak Prescott, Taddecidiu aproveitar.

Jalen Hurts critica a equipe por não estar comprometida o suficiente

Tad Prescott lança sombra séria sobre Jalen Hurts

Ao aparecer em um episódio de “Paper Route” apresentado por I Am Athlete, Tad foi convidado a classificar seu Os 10 melhores zagueiros na liga. Naturalmente, Dak ficou atrás apenas de Patrick Mahomesmas havia não há espaço para Jalen Hurts.

Quando questionado sobre Hurts, Tad respondeu de forma cruel: “Você disse quarterbacks, não running backs“. Ele manteve um olhar vazio antes de continuar com sua lista, até mesmo nomeando o homem de 39 anos Joe Flacco sobre o quarterback dos Eagles.

Hurts deu um passo para trás como passador em 2023 em comparação com sua fuga em 2022, jogando muitas interceptações e perdendo muitas jogadas no ar. Apesar disso, ele teve mais uma temporada com 600 jardas corridas e touchdowns corridos de dois dígitos.

O comportamento calmo de Hurts provavelmente fará com que ele varra o comentário de Prescott para debaixo do tapete, mas é definitivamente material de quadro de avisos pelos Eagles antes de seu primeiro jogo contra o Dallas em 2024.