O livro revelador de Ronda Rousey expõe o passado sombrio da WWE sob Vince McMahon

EUem sua próxima autobiografia, “Nossa Luta”Ronda Rousey não hesita em abordar as controvérsias em torno do ex-CEO da WWE Vince McMahon.

Ronda Rousey mira em Vince McMahon

Rousey as palavras são tão afiadas quanto suas habilidades no ringue, enquanto ela esclarece a gestão conturbada de McMahon no comando do império do wrestling.

Rousey não mede palavras, reconhecendo as acusações de má conduta sexual contra McMahon e expressando seu desdém por sua liderança.

Ela traça um paralelo entre McMahon agarrar WWE e o governo tirânico de Imperador Palpatine no “Guerra das Estrelas” franquia.

“Às vezes é difícil saber onde termina o personagem malvado, antiético e nojento de Vince McMahon para as câmeras e começa o verdadeiro questionável ético, muitas vezes processado e várias vezes acusado de má conduta sexual, Vince McMahon.”

Ao longo de seu livro, Rousey não hesita em criticar WWE tratamento das mulheres ao longo dos anos.

Ela condena a confiança passada da empresa em humilhantes “Sutiã e calcinha” combina e lança luz sobre a cultura do sofá de elenco que atormentou as artistas femininas nos bastidores.

“A WWE se autodenomina uma organização de entretenimento esportivo e, assim como na indústria do entretenimento convencional, havia, segundo todos os relatos, uma cultura de casting no sofá, onde homens nos bastidores em posições poderosas pressionavam talentos femininos por favores sexuais em troca de tempo de antena. muitas acusações públicas e escândalos são difíceis de acompanhar, e tenho certeza de que a WWE conseguiu varrer para baixo do ringue.

Apesar dos recentes avanços em direção à igualdade, Rousey enfatiza o longo caminho que a WWE percorreu para reconhecer o talento e as capacidades dos membros femininos do plantel.

Ela credita o feedback dos fãs por impulsionar a empresa em direção a uma cultura mais inclusiva.

Rousey oferece uma visão reveladora da WWE

Ronda Rousey O próximo livro promete ser uma leitura emocionante para fãs e críticos de luta livre.

Através de seus comentários sinceros, ela ilumina o ponto fraco da WWE história, ao mesmo tempo que reconhece os avanços que a empresa fez em direção igualdade de gênero.

“A WWE adora fazer segmentos de vídeo bem produzidos sobre o legado das mulheres dentro da organização, mas a verdade é que as mulheres têm sido em grande parte notas de rodapé.”

Enquanto o mundo do wrestling aguarda ansiosamente o lançamento de “Nossa Luta” em 4 de abril, Rousey as palavras certamente desencadearão conversas importantes sobre o futuro das mulheres no wrestling profissional.