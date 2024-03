O milagre dos sobreviventes da ponte Francis Scott Key em Baltimore: vou morrer aqui

Tele, cônjuge de um trabalhador da construção civil que sobreviveu ao colapso do prédio de Baltimore Ponte Francis Scott Key contou o acontecimento angustiante, descrevendo como um “milagre” que seu marido tenha saído vivo, dada a sua incapacidade de nadar.

Ela conseguiu contar a história dele numa entrevista à imprensa, destacando a natureza milagrosa da sua sobrevivência naquelas circunstâncias.

Resgate incrível e heróico de um motorista de caminhão pendurado em uma ponte em Louisville, KentuckyTwitter

“Estávamos todos fazendo uma pausa em nossos carros quando o barco colidiu. Não temos certeza se eles receberam algum aviso antes do impacto”, afirmou a esposa do Júlio Cervantes em entrevista à NBC News.

“Meu marido não é nadador. É realmente um milagre que ele tenha conseguido sobreviver.”

Cervantesjuntamente com outros sete trabalhadores da construção civil, encontraram-se no Ponte Francis Scott Key quando um navio porta-contêineres, o Dali, colidiu com um pilar de suporte, fazendo com que a estrutura de 2,5 quilômetros de comprimento desabasse no rio Patapsco na manhã de terça-feira.

Tragicamente, os corpos de Alejandro Hernández Fuentes35 e Dorlian Ronial Castillo Cabrerade 26 anos, foi recuperado de uma caminhonete vermelha submersa na quarta-feira, enterrada a 7,5 metros de profundidade.

O destino dos restantes quatro trabalhadores permanece incerto, supondo-se que tenham morrido no incidente.

O que foi dito?

CervantesA esposa revelou à NBC News que um dos corpos recuperados pertencia a seu cunhado, embora ela tenha omitido o nome dele, mencionando também que seu sobrinho está entre os ainda desaparecidos.

“Esperamos ansiosamente por atualizações sobre nossos entes queridos desaparecidos”, ela compartilhou com a NBC News. “É uma provação agonizante.”

Moisés Diazcolega de Cervantes que por pouco evitou estar no local devido a uma mudança de horário de última hora, expressou gratidão por cada dia de sua vida.

“Meus amigos eram como uma família para mim, aqueles que se perderam nesta tragédia”, Díaz refletido em uma entrevista à CBS News.

Lembrando Cervantes‘fuga desesperada, Díaz explicou que conseguiu sair do veículo que estava afundando por uma janela, embora tenha sofrido ferimentos graves no peito no processo. Agradecidamente, Cervantes permanecia em condição estável até quinta-feira.

“Ele pensou que era o fim para ele” Díaz recontado. “Apesar de sua incapacidade de nadar, ele sobreviveu.”

Entre os trabalhadores ainda desaparecidos estão Prefeito Yasser Suazo Sandoval38 anos, pai de dois filhos, natural de Honduras, e Miguel Lua49 anos, pai de três filhos que imigrou de El Salvador para os Estados Unidos há quase duas décadas.

As imagens chocantes do acidente repercutiram em todo o país, destacando as preocupações dentro da cadeia de abastecimento e deixando os moradores locais devastados pela perda de um marco histórico da cidade.

Presidente Biden prometeu uma reconstrução rápida da ponte, enquanto o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes e outras autoridades investigam as causas do trágico incidente.

Governador de Maryland Wes Moore enfatizou a árdua jornada pela frente na recuperação da perda da ponte, já que a administração Biden aprovou US$ 60 milhões em assistência federal imediata.