O mistério se aprofunda em torno do ex-intérprete de Shohei Ohtani quando a investigação da MLB começa

Shohei Ohtani ficou enredado em uma crescente escândalo de apostas que poderia ser um dos mais significativos em Liga Principal de Beisebolé uma longa, longa história. Até agora, houve poucas respostas e muitas perguntas centradas no que Los Angeles Dodgers‘a superestrela de mão dupla sabia – e quando soube – das alegações de que o ex-intérprete Ippei Mizuhara transferiu US$ 4,5 milhões de Ohtaniconta bancária de uma casa de apostas no sul Califórniaonde os jogos de azar em esportes continuam ilegais.

MLB abriu a sua investigação oficial, embora o foco não esteja no próprio Ohtani. Desenrolando a web que Mizuhara supostamente teceu é a prioridade da liga – mas os principais detalhes sobre o intérprete precisarão ser esclarecidos antes do comissário Rob Manfred decide um curso de ação.

Aqui estava a interação entre a estrela do Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, e seu tradutor MizuharaTikTok

“Imprecisões” cercam Mizuhara

O que se sabe com certeza sobre Mizuhara é que ele nasceu em Japão e mudou-se para o Estados Unidos na década de 1990. Mas depois disso, o que muitos antes consideravam um facto pode agora fazer parte de uma identidade elaboradamente fabricada.

Por exemplo, depois de frequentar Escola Secundária Diamond Bar na Califórnia, foi relatado – mesmo no Anjos de Los Angeles‘ guia de mídia – que Mizuhara participou do Universidade da Califórnia, Riversideonde se formou em 2007. No entanto, a universidade já confirmou à NBC Los Angeles e O Atlético aquela Mizuhara nunca frequentou a escola.

A popularidade de Mizuhara disparou quando ele acompanhou Ohtani ao Anjos em 2018, e seu Instagram o número de seguidores da conta cresceu para mais de 400.000 usuários. Antes de ingressar na Ohtani AnaheimMizuhara interpretou para o Lutadores Hokkaido Nippon-Ham em Beisebol Profissional Nippon – a principal liga de beisebol do Japão – e supostamente trabalhou na mesma função durante o Red Sox de Boston em 2010, bem como para o Ianques de Nova Iorque em 2012, em nome do arremessador japonês Hideki Okajima.

O Red Sox desde então, negaram que Mizuhara, 39, tenha trabalhado para a franquia. Em comunicado fornecido ao The Athletic, o Red Sox disse que era “incorreto” que Mizhuara servisse como intérprete em Boston – ou em qualquer outra posição em Parque Fenway. Isso lança mais dúvidas sobre a credibilidade de Mizuhara e seu caminho para se tornar duas vezes MVP Ohtani, que considera o agora ex-intérprete seu melhor amigo.

Com o Receita FederalCom a investigação circulando além da investigação da MLB, pode levar algum tempo até que as questões sobre o passado de Mizuhara lancem alguma luz sobre seu futuro. Ohtani, a cara do esporte, terá que encontrar uma maneira de minimizar as distrações e a má publicidade quando o DodgersA temporada regular recomeça quinta-feira contra o Cardeais de São Luís.