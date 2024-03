O misterioso presente de Russell Wilson para Ciara deixou os fãs confusos

Russel Wilsonse mudou para o Pittsburgh Steelers esta entressafra não só mudou a dinâmica de sua carreira, mas também teve implicações para sua esposa, Ciara. Apesar do modesto contrato de US$ 1,2 milhão com os Steelers, a decisão de Wilson parece motivada por uma crença genuína na oportunidade que Pittsburgh apresenta para revitalizar sua carreira. Até mesmo a adição de Justin Campos não diminuiu o entusiasmo de Wilson por sua nova equipe.

Embora seja uma potencial oportunidade de emprego para Ciara com o Invasores de Las Vegas estava em cima da mesa, Wilson optou por um caminho diferente. Ciara, como sempre, manteve sua decisão e demonstrou seu apoio nas redes sociais.

Russell Wilson pega Ciara desprevenida com proposta sugestiva durante gala

Um doce presente

Recentemente, Ciara recorreu às redes sociais para exibir o presente de aniversário que Russell lhe ofereceu.

“3.26, o dia em que nos conhecemos… 9 anos atrás e para sempre, um dos melhores dias da minha vida. Eu te amo muito @DangeRussWilson”, escreveu Ciara para legendar uma foto dela segurando alguns enormes balões de coração.

O casal não é estranho às manchetes, sejam controvérsias, momentos íntimos compartilhados online ou fotos de seus extravagantes encontros noturnos.

“A maneira como Russ mostra seu amor por você é linda”, escreveu um usuário no Instagram.

Outro acrescentou: “Tão lindo. Estou muito feliz por vocês dois entrarem na vida um do outro e torná-la significativa”.