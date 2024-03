O momento comovente de Jason Kelce com a esposa Kylie na coletiva de imprensa de aposentadoria

Adepois de 13 temporadas ilustres no NFLJason Kelce se despediu emocionado do esporte que tem sido sua paixão e seu sustento.

Cercado por entes queridos, incluindo sua esposa Kylie, Kelce anunciou sua aposentadoria durante uma comovente coletiva de imprensa em Filadélfia isso não deixou nenhum olho seco na sala.

Num discurso sincero que durou cerca de 45 minutos, Kelce expressou sua gratidão pela jornada notável que viveu na NFL.

“Então, tudo isso nos traz aqui até hoje,” ele começou, anunciando sua decisão de se aposentar da liga depois de mais de uma década no Philadelphia Eagles.

A trajetória de Kelce na NFL, um assunto de família

Kelce’s o anúncio da aposentadoria era um assunto de família, com seu irmão mais novo, Chefes o tight end Travis Kelce e seus pais, Ed. e Donna Kelceparado ao seu lado.

Em seu discurso, Kelce fez questão de reconhecer o apoio inabalável de sua família ao longo de sua carreira, dando-lhes mensagens sinceras que enfatizaram a profundidade de seu vínculo.

Como Kelce Ao concluir seu discurso e sair do palco, ele compartilhou um momento de ternura com sua família, abraçando cada integrante com gratidão e amor.

Porém, foi seu abraço e beijo com sua esposa Kylie que realmente resumiu o significado do momento.

Casado desde 2018Jason e Kylie compartilham três filhas adoráveis, Wyatt, Elliotte e Bennett.

Kelce deixa para trás um legado de excelência no campo de futebol, marcado por sete honras no Pro Bowl, seis indicações ao First Team All-Pro e uma vitória no Super Bowl com o Águias em 2018.

Geral, Kelce’s as contribuições para o esporte são indeléveis, conquistando-lhe o respeito e a admiração de fãs e colegas.