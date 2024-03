O motivo da mudança radical de Zion Williamson choca os fãs do New Orleans Pelicans

Zion Williamson foi um altamente avaliado NBA perspectiva quando ele foi convocado pelo Pelicanos de Nova Orleansmas não funcionou muito bem para o jogador de basquete até agora, embora ele esteja fazendo mudanças para melhorar sua forma à medida que perde peso.

Ele pode ser uma estrela da organização e tem a capacidade de mudar e decidir jogos sozinho, tal é o talento que possui, mas também tem lutado constantemente contra problemas de preparação física que alguns acreditam estar relacionados ao peso.

Zion Williamson enfrenta críticas de Stephen A. Smith, Pelicans contra-ataca com resposta de vídeo épicaInstagram

Como resultado disso, ele decidiu entrar em forma a partir de 7 de dezembro de 2023, depois que os Pelicanos sofreram uma derrota decisiva para o Los Angeles Lakers pois foram derrotados por 44 pontos, 11 por quarto.

“As pessoas não entendem o quanto eu realmente amo essa merda”, disse Williamson a William Guillory, do The Athletic. “Eu dedico tudo para fazer o meu melhor pela equipe e pelas pessoas que me apoiam em Nova Orleans.

“Entendi. Você só pode usar as informações que estão na sua frente. Mas essa é a grande vantagem da oportunidade que temos no resto do caminho. Podemos escrever nossa própria história.”

Os Pelicanos estão atualmente em quinto lugar no Conferência Oeste com 36 vitórias e um recorde de 0,590, eles estão atrás do líder da conferência Os Timberwolves de Minnesota por 6,5 jogos e estão firmemente nas posições dos play-offs, liderando o Jazz de Utah por nove jogos.

Williamson conseguiu reverter isso?

Desde essa mudança, o jogador melhorou radicalmente a forma e parece pronto para continuar a crescer cada vez mais com a franquia que lhe dá sua chance na NBA.

Nos últimos 18 jogos, ele teve médias de 23,7 pontos por jogo, 4,8 rebotes por jogo, 5,8 pontos por jogo e uma porcentagem de arremessos de 56% em campo, mostrando uma clara progressão para números muito bons.