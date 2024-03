O motorista de Kylie Jenner bate no Rolls-Royce da mãe Kris Jenner no Soda Bash

Kylie Jenner estava toda animada para lançar seu novo empreendimento de vodka refrigerante em lata … mas as coisas fracassaram logo no início.

O motorista do magnata da maquiagem acidentalmente bateu em sua mãe Kris Jenner O Rolls-Royce Ghost de US $ 400 mil ao chegar ao WeHo’s Catch Steak na quinta-feira para a festa de lançamento da marca – e as consequências da colisão são capturadas neste clipe selvagem.

Quando o motorista dá ré… você pode ver que o impacto foi tão forte que deixou a placa de Kris pendurada no para-choque do RR. Foi um choque – mas ainda assim foi chocante.

Depois do pequeno encontro com o veículo, o resto da noite transcorreu sem problemas para a festa do Sprinter Soda, com a apresentadora Kylie usando um vestido preto de PVC matador.