O mulherengo em série Dan Bilzerian revela o motivo pelo qual acha que a monogamia é a resposta

Pas pessoas estão em choque com a nova perspectiva de vida que o influenciador da mídia social e bilionário que se fez sozinho Dan Bilzerian se desenvolveu em termos de namoro. Todos estamos acostumados com as imagens constantes dele retratando a polígama como uma característica do sucesso. Mas em um podcast recente, E mudou completamente de opinião e confessou que ser monogâmico é o melhor caminho a seguir. Ele parece ter encontrado o significado de uma profunda conexão e compromisso com uma pessoa como parceira. Aqueles que o idolatravam como o maior macho alfa ficaram chocados e desapontados porque o seu maior modelo já não pregava as mesmas ideias do passado.

Dan Bilzerian parte o coração de seus seguidores

Outros usuários que comentaram o clipe divulgado pelo ‘Perseguição Poderosa’ podcast também estavam brincando sobre o fato de que foram necessárias décadas de libertinagem para Dan chegar a essa conclusão. Aqui está o que ele disse: “Eu fazia sexo com três garotas por dia em média, pelo menos, no mínimo. Quando era criança, eu tinha uma imagem em minha mente de como isso seria incrível. o que descobri foi que acho melhor ter um relacionamento monogâmico, por mais estranho que isso venha de mim. Uma garota legal que faz coisas com você, com quem você tem uma conexão mental, acho que o sexo é melhor, eu acho que você está mais relaxado, acho que você tem menos coisas com que lidar. Acho que há esperança para a monogamia de longo prazo e para permanecer atraído pela mulher.

Embora ele tenha crescido em um ambiente onde compartilhar sentimentos como esses não era comum, Dan Bilzerian aprender como é estabelecer uma conexão com alguém é um passo na direção certa. Este é um homem que pensa e sente que já viu de tudo na vida e tem acesso a tudo o que deseja. E, no entanto, ele está ali falando com as pessoas sobre isso nunca ser suficiente quando a sua orientação é de natureza materialista. O esforço que ele fez ao abraçar a monogamia certamente pegou muitos de surpresa, mas de uma forma estranha, faz sentido.