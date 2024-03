O nocaute de Jake Paul vira luta principal depois que Amanda Serrano foi declarada imprópria para lutar

Jake Paulo venceu sua luta contra Ryan Bourland por nocaute no primeiro round na noite de sábado em Porto Rico, antes do evento principal ser cancelado devido ao boxeador de sua cidade natal Amanda Serrano sendo declarado “medicamente inapto” para lutar.

Paul, 27, agora tem nocautes consecutivos no primeiro round e desta vez foi igualmente fácil. Ele atacou seu oponente com golpes corporais e o colocou contra as cordas.

Ritual pré-luta de Jake Paul e dicas valiosas de “Tito” Trinidad para sua luta com Ryan BourlandInstagram

O árbitro interferiu no momento em que Paul desferiu o nocaute que fez Bourland cair na lona. Não houve contagem e foi imediatamente declarado eliminado.

Paul passou de boxeador a promotor em questão de instantes para anunciar que a campeã feminina de boxe, Serrano, não poderia lutar devido a uma lesão no olho.

Amanda Serrano chora pelo cancelamento da luta

Serrano, 35, foi escolhido para defendê-la IBF, WBAe OMB títulos peso pena contra Nina Meinkemas o Comissão Porto-riquenha de Boxe declarou-a “clinicamente inapta” para lutar por causa de uma lesão no olho que sofreu na sexta-feira.

“Ela está arrasada por não poder se apresentar diante dos fãs de sua cidade natal, mas apesar de querer sair e fazer um show, o comissário disse que não há como ela lutar com o olho na condição atual. ” Promoções mais valiosas escreveu em um comunicado.

Serrano chorou dentro do ringue de óculos escuros e explicou como sofreu a lesão. MVP confirmou que Meinke será pago integralmente e que os fãs que solicitarem reembolso poderão entrar em contato com a empresa.