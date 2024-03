O novo álbum de Beyoncé se torna o álbum diário mais transmitido do Spotify em 2024

BeyoncéO novo álbum de é um sucesso nos serviços de streaming, incluindo talvez o mais importante que existe… conseguindo um recorde diário para 2024 até agora, bastante impressionante.

O projeto mais recente do cantor, “Cowboy Carter”, se tornou o álbum mais transmitido do Spotify em 2024 em apenas um dia desde seu lançamento na sexta-feira… e os números são fora deste mundo. De acordo com os dados de streaming, ‘CC’ foi transmitido 76,13 milhões de vezes desde que foi lançado no Spotify.

Beyoncé #COWBOYCARTER é estreia @Spotify com impressionantes 76,13 MILHÕES de streams. Colocado em contexto, isso é: – estreia quase dupla do ato i (43,2 milhões)

– a maior estreia de 2024 em quase 30%

– a maior estreia de uma artista negra de SEMPRE

– a 6ª maior estreia feminina de TODOS OS TEMPOS pic.twitter.com/9yeowYATIm – BEYONCÉ LEGION 𐚁 (@BeyLegion) 30 de março de 2024

@BeyLegion

Isso é muito maior do que seu último álbum, “Renaissance”, alcançou no Spotify em apenas um dia – cerca de 43 milhões de streams na época – e é de longe o maior lançamento deste ano.

Veja bem, esta é a primeira vez que um álbum country ganha este título este ano no Spotify… e não apenas isso, mas é a maior estreia no Spotify de uma artista negra de todos os tempos.

Mesmo antes do lançamento de “Cowboy Carter”, o single “Texas Hold ‘Em” de Bey já havia sido transmitido mais de 200 milhões de vezes … então sim, ela está bem agora no que diz respeito às estatísticas com esta última queda. Parece que qualquer pessoa está ouvindo e muito mais.

Como informamos… houve muitos momentos de destaque do álbum que os fãs se agarraram – incluindo o fato de que Beyoncé mudou Dolly Parton“Jolene” é bom … e o fato de ela reclamar sutilmente por ainda não ter ganhado o Álbum do Ano no Grammy.