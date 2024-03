To Baltimore Orioles inaugurou o nova temporada de beisebol com um estrondo como Corbin Burnes exibiu sua habilidade de arremesso em uma estreia deslumbrante em Dia de abertura no Jardins de Camden.

Corbin Burnes já é uma estrela em Baltimore

Com uma multidão lotada de 45.029 fãs vibrando de expectativa, Queimaduras pegou o monte e fez uma atuação que deixou tanto os companheiros quanto os espectadores maravilhados.

Em sua aparição inaugural vestindo laranja e preto Queimaduras desencadeou uma exibição magistral de arte de arremesso, registrando impressionantes 11 eliminações em seis entradas dominantes.

Apesar de permitir um home run solitário no primeiro inning Queimaduras passou a sufocar o Los Angeles Angels, retirando 18 dos 19 rebatedores que enfrentou.

Refletindo sobre sua saída estelar, Queimaduras comentou, “Não poderia ter pedido nada mais do que isso. A maneira como faço cada partida é a mesma como se fosse o Jogo 1, o Jogo 20 ou o 100. Estou me preparando o melhor que posso para quando chegar ao monte para no primeiro arremesso, tudo parece normal.”

Gerente Brandon Hyde aclamado Burnes’ desempenho como “incrível,” destacando a dificuldade de tal feito em Dia de abertura.

“Não poderia ter pedido nada mais do que isso”Hyde disse.

“Desempenho incrível, incrível. Isso não é fácil de fazer – nova equipe, dia de abertura, muito nervosismo, provavelmente muito ansioso. E sair e fazer o que ele acabou de fazer é realmente impressionante.”

Burnes’ precisão e comando eram evidentes quando ele marcava rebatidas com uma variedade de arremessos, incluindo bola curva, cortador e controle deslizante.

Burnes quebrou o recorde do Orioles no dia de abertura

Burnes’ estreia recorde não apenas impressionou em campo, mas também gravou seu nome nos livros de história do Orioles.

Suas 11 eliminações marcaram um recorde da franquia para um arremessador que fez sua estreia no time, solidificando sua posição como uma força formidável no rodízio.

Os companheiros ficaram maravilhados Burnes’ arsenal completo, com apanhador Adley Rutschman elogiando sua abordagem multifacetada de pitching.

Primeira base Ryan Mountcastle ecoou o sentimento, descrevendo Burnes’ desempenho como “inacreditável.”

Impulsionado por um esforço ofensivo explosivo do Papa-figos alinhar, Queimaduras perfeitamente acomodado em seu novo estádio.

O Orioles’ suporte de execução inicial combinado com Burnes’ o arremesso dominante preparou o terreno para uma vitória retumbante por 11-3 sobre o Anjos.

Como Queimaduras aproveita o brilho de sua estreia de sucesso, o Papa-figos e seus fãs antecipam ansiosamente o que o resto da temporada reserva.

Com Queimaduras liderando o ataque, há uma sensação palpável de entusiasmo e otimismo em torno da equipe enquanto eles embarcam em sua jornada pelo Campanha 2024.