O novo incentivo que tornará Dak Prescott mais rico e feliz com os Cowboys

ROs bônus Oster são um dos incentivos mais eficazes e menos comentados no mundo. NFL. As equipes os usam para manter seus jogadores felizes e economizar espaço no limite. No entanto, como acontece frequentemente, alguns jogadores são mais felizes do que outros, e esse é o caso de Dak Prescott.

Para ganhar seu bônus de escalação, o jogador deve estar na escalação ativa de seu time em uma data especificada em seu contrato. Por vários NFL estrelas, essa data é 18 de março, incluindo o Dallas Cowboys quarterback.

A temporada de 2023 foi relativamente satisfatória para Prescott. Ele completou 410 passes em 590 tentativas, ganhou 4.516 jardas, completou 36 passes para touchdown e foi interceptado nove vezes. Ele liderou seu time até a pós-temporada, mas foi eliminado na rodada super wild card pelo Green Bay Packers.

A relação entre o chamador do sinal e o dos vaqueiros A recepção tem estado um pouco tensa ultimamente, mas o importante neste caso é que ele chegou na data estabelecida sem lesões que o impedissem de estar no escalação principal.

Quanto é o bônus de escalação de Prescott?

Prescott’s o bônus é o segundo maior a ser pago nesta data. No US$ 5 milhõeso Vaqueiros o pagamento do quarterback está apenas abaixo dos US$ 10 milhões que Bucaneiros de Tampa Bay receptor amplo Mike Evans irá receber. Corvos de Baltimore extremidade apertada Marcos Andrews embolsará US$ 4 milhões.

Prescott’s contrato atual é de quatro anos e US$ 160 milhõescom US$ 126 milhões garantidos, bônus de assinatura de US$ 66 milhões e salário médio anual de US$ 40 milhões.

Embora o salário do chamador para 2024 seja US$ 29 milhõesseu boné está por perto US$ 55,5 milhões. Se ele deixasse o time, o Vaqueiros ainda estaria sobrecarregado com um US$ 66,9 milhões dead cap, por isso estão tentando reestruturar o acordo com o jogador.