O novo namorado de Kristin Cavallari, Mark Estes, se relacionando com o filho

Cristina Cavallari e o namorado dela Marcos Estes são claramente muito sérios… porque ela não apenas o apresentou aos filhos – mas parece que eles têm um relacionamento!

A mãe de três filhos compartilhou uma foto no Instagram no domingo mostrando seu novo namorado de 24 anos com um de seus filhos… e eles parecem conversando profundamente enquanto Mama Cavallari consegue recuar alguns passos.

KC não adicionou nada em termos de palavras à foto … mas ela colocou um emoji de coração branco na foto – então claramente ela está muito feliz com o vínculo de amizade que está acontecendo.

A propósito… não está claro qual dos três filhos de Kristin é esse – mas, você deve imaginar que ela apresentou Mark a eles na mesma época ou por volta dela, e já faz tempo suficiente que um de seus filhos aparentemente consegue manter uma conversa com ele confortavelmente .

Parece que as coisas estão avançando rapidamente entre esses dois… lembre-se, Cavallari apenas revelou eles estavam namorando no final de fevereiro – então as coisas aparentemente progrediram rapidamente entre os dois.



Vamos ser honestos com Kristin Cavallari

Faz sentido quando você considera que parece que o destino estava unindo esses dois… Kristin recentemente revelado em seu podcast ‘Let’s Be Honest’, ela viu Mark pela primeira vez no TikTok com sua equipe The Montana Boyz.

Semanas depois de avistar a gostosa, Kristin recebeu um DM de um dos caras. Ela convidou o grupo para seu podcast, se deu bem com Estes e eles começaram a se ver. Fale sobre um conto de fadas do século 21!