O pai de Bianca Censori supostamente quer confrontar Kanye sobre roupas ‘inúteis’

Se Bianca CensoriAs roupas atrevidas e quase imperceptíveis de ela deixam seus olhos arregalados, imagine ser o pai dela… que recebeu toda a atenção do mundo, e parece que ele está muito furioso com isso.

Fontes próximas a Bianca disseram Correio diário que o pai dela Leãoquer sentar para conversar com Kanye West para discutir as roupas que sua filha está usando … e essas fontes estão dizendo que ele vai fazer um discurso inflamado se conseguir ficar cara a cara com ele.

De acordo com o relatório, Leo quer perguntar a Ye à queima-roupa como ele poderia marchar com sua esposa com roupas quase imperceptíveis, como um “pônei troféu nu e inútil” – não exatamente as palavras que alguém gostaria de ouvir de seu sogro. lei.

Aparentemente, Leo também quer perguntar a Ye se ele ficaria bem com suas filhas andando por aí usando roupas transparentes semelhantes quando crescerem – porque, francamente, ele duvida.

Como já dissemos… Bianca está constantemente inovando com sua moda, recentemente indo tão longe piscando direto sua vagina enquanto usava meia-calça transparente.

Ela definitivamente está indo cada vez mais longe com cada roupa nova, mas não é como se esta fosse a primeira vez que ela usa roupas super reveladoras – lembre-se dela sendo totalmente nu em uma capa de chuva ou todos os bodys em cor nude Na Itália? Ela não é do tipo que se agrupa.

Obviamente, Leo parece pensar que Kanye está forçando todas essas escolhas para sua filha… semelhante a buzz on-line isso surgiu há alguns meses sobre Ye ter tirado o livre arbítrio de sua esposa.



29/01/24

Leo também está interessado em perguntar a Ye por que ele aparentemente a está afastando de sua família … então, parece que o querido e velho papai acredita que Ye está controlando Bianca em várias áreas da vida.



