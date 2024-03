O pai de Caitlin Clark a acalma enquanto a estrela de Iowa fica exaltada na vitória contra o Holy Cross

Tele Hawkeyes de Iowa começou Loucura de março da maneira que todos esperavam – com uma vitória dominante sobre o 16º colocado Cruz Sagrada. No entanto, não foi bem uma caminhada de 40 minutos pelo parque para o Olhos de falcãoque teve que se livrar de alguma ferrugem figurativa depois de quase duas semanas inteiras de folga desde que venceu o Torneio dos Dez Grandes.

Claro, Iowa ganho 91-65 e avançou para a segunda rodada do Torneio Feminino da NCAA de 2024mas estrela Caitlin Clark teve uma tarde frustrante para seus elevados padrões. Por um tempo, parecia que ela teria seu pior desempenho de arremesso de toda a temporada, e a líder de todos os tempos em pontos colegiais deixou suas emoções tomarem conta dela antes que os Hawkeyes finalmente abrissem o jogo.

Iowa começou devagar e Clark perdeu a calma

Os Hawkeyes estavam com uma pequena vantagem de dois pontos após um quarto, quando o cabeça-de-chave número 1 saiu do portão, sem jogar uma partida desde a emocionante vitória na prorrogação contra Nebrasca em 10 de março. Embora Iowa tenha construído uma vantagem de 18 pontos no intervalo depois de segurar o Holy Cross com apenas nove pontos no segundo quarto, Clark permaneceu visivelmente infeliz com o andamento de sua tarde.

Pouco antes do intervalo Clark atraiu a ira de ninguém menos que seu pai Brentque se opôs às suas reclamações extenuantes para com a equipe oficial em Cidade de Iowa. Brent disse à sua filha – uma das maiores jogadoras de basquete universitário que já apareceu no campo – para “cale-se” e parou de discutir com os árbitros, principalmente com uma vantagem de 19 pontos.

Apesar de preparar seus companheiros de equipe para baldes fáceis e deixar sua marca no vidro, Clark errou nove de suas primeiras 12 tentativas de arremesso no geral e estava a caminho de seu pior desempenho de arremesso – por porcentagem – em sua temporada histórica de 2023/24. Como uma competidora feroz, Clark exigiu muito mais de si mesma depois de um começo tão instável.

Hawkeyes encontraram seu caminho

No final das contas, Iowa facilitou o trabalho da fragmentada Santa Cruz, liderando por até 31 pontos antes de vencer por 26. Clark terminou 8 de 19 no chão – fazendo cinco de suas últimas sete tentativas de arremesso – e marcou 27 pontosliderando todos os jogadores.

Mesmo quando não marcou, a habilidade de jogo de Clark ainda se mostrou decisiva quando Iowa começou a se recuperar no segundo quarto. Ela terminou com 10 assistências e pegou oito rebotesflertando com um triplo-duplo no jogo de abertura do torneio.

Agora na segunda rodada, Clark e os Hawkeyes aguardam o vencedor do West Virginia – Princeton confronto enquanto buscam retornar ao jogo do campeonato nacional. Mesmo que nem sempre tenha sido bonito, Iowa deu o primeiro passo para a final nacional no sábado, com esperança de que os Hawkeyes sejam ainda melhores em seu próximo jogo, na segunda-feira.