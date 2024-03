O pai de Ryan Garcia diz que ‘OK’ do Boxing Star em meio a atividades bizarras nas redes sociais

Ryan Garcia A recente atividade de mídia social deixou os fãs preocupados com seu bem-estar mental… mas de acordo com seu pai, Henrique a estrela do boxe está indo muito bem – alegando que tudo é resultado de uma trollagem ruim.

Aparentemente, Garcia está morando no Instagram ultimamente … postando mais de 20 vezes só na semana passada, com um punhado de natureza tão bizarra que levou muitos seguidores a se perguntarem se ele está passando por algo nos bastidores.

Na verdade, King Ryan levantou as sobrancelhas depois de compartilhar um vídeo intrigante com a legenda: “Nós o pegamos, meninos. RYAN GARCIA RIP BITCH” … e lutadores como Mike Perry dar Dillon em Dan acesse a seção de comentários para expressar sua preocupação.

Garcia está escalado para lutar Devin Haney em 20 de abril, mas ele mudou seu foco para Jake Paulo no sábado … assumindo a culpa pela carreira do Problem Child no boxe e prometendo acabar com ela.