O plano de LeBron James de ser mais decisivo para o Lakers exige alguns sacrifícios

Lebron James jogou contra o Grizzlies de Memphis apesar de controlar dores no tornozelo esquerdo e registrou seu 111º triplo-duplo na carreira ao registrar 23 pontos, 14 rebotes e 12 assistências. Depois do jogo, o Lakers star enfatizou a importância de equilibrar a saúde com as exigências do horário, já que o Lakers visar o posicionamento nos playoffs.

Os sacrifícios de LeBron

Ele perdeu 10 jogos devido a uma tendinopatia no tornozelo esquerdo nesta temporada e planeja priorizar as necessidades de seu corpo em detrimento da classificação do time.

“Entender e ver como meu tornozelo e meu pé estão, apenas ser muito esperto, obviamente”, disse LeBron.

“Estamos onde estamos, mas a nossa saúde sempre foi o mais importante para o nosso clube, não apenas para um indivíduo.

“Para mim, cuidar de mim mesmo quando se trata de lesão e conhecer meu pé e conhecer meu tornozelo e como ele reage e como tem sido nos últimos anos, sempre mantendo um olhar atento sobre ele.

“Tenho que ser inteligente com isso. Se não sou saudável ou algo próximo de ser saudável, então não é bom para o nosso clube. Não é bom para mim.”

Enquanto isso, o Lakers estão atualmente 2,5 jogos atrás do Dallas Mavericks para o sexto lugar na Conferência Oeste, faltando nove jogos para o final da temporada.

“Nós vamos de acordo com como ele está se sentindo e o que está acontecendo com ele e apenas levamos as coisas um dia de cada vez, isso é tudo que você realmente pode fazer”, Lakers treinador Presunto Darwin disse.

“É isso. Não há mais nada. Tudo depende de como ele se sente, como ele acorda todos os dias.”