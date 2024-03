O preço das ações da Adobe dispara em meio ao arquivo do Photoshop de Kate Middleton

Enquanto Kate Middleton e a família real se livra do escândalo das fotos do Dia das Mães, a empresa que os ajudou a fazer isso está estourando garrafas – porque o Photoshop de repente está na moda em Wall Street.

Apesar da princesa de Gales – ou de alguém do palácio – ter habilidades de edição de fotos incompletas, a empresa controladora do Photoshop, a Adobe, viu um aumento no preço de suas ações após as negociações de segunda-feira… afirmando o velho ditado de que qualquer publicidade é boa publicidade.

Aqui está o detalhamento… Adobe (ADBE) passou de US$ 551,69 na sexta-feira, fez um pequeno estiramento na manhã de segunda-feira para US$ 552,45 e, no final do dia, estava em alta, em US$ 560,42. Os números não mentem!

A revelação de que Kate Middleton tem uma assinatura da Creative Cloud da Adobe adicionou US$ 3 bilhões ao valor de mercado da empresa. Incrível. pic.twitter.com/pFvkdcNWNi – Trung Phan (@TrungTPhan) 11 de março de 2024

Escritor de negócios Trung Phan imediatamente atribuiu o valor de mercado de US$ 3 bilhões da empresa à alegação da Princesa Kate de que ela havia usado o produto da Adobe.

Claro, não está claro se a saga Kate realmente está por trás da flutuação – mas a coisa toda é uma coincidência.

gostei da ideia de que Kate Middleton conseguiu um desconto real no Adobe Creative Cloud e começou a fuçar no Photoshop – careca Ann Dowd (@ali_sivi) 11 de março de 2024

Também parece que todo mundo está gostando de imaginar Kate como apenas mais um Joe normal, clicando no Photoshop como todos nós, meros mortais.

Uma pessoa brincou no X: “Gosto da ideia de que Kate Middleton conseguiu um desconto real na Adobe Creative Cloud e começou a fuçar no Photoshop” … e outra acrescentou: “O Palace agora está atualizando para o pacote completo da Adobe para consertar o Foto de Kate Middleton.”

No entanto, embora todo um conjunto de teorias de conspiração estão flutuando sobre por que a realeza alterou a foto … KM’s declaração oficial do Palácio de Kensington afirma que ela fez um péssimo trabalho usando o Photoshop para melhorar sua foto do Dia das Mães com seus 3 filhos.

Sua aparente queda sobre a espada não explica por que o Palácio mentiu, em primeiro lugar, sobre quando a foto foi tirada – nem esclarece o que realmente está acontecendo com a recuperação de Kate, agora com dois meses de duração. Cirurgia abdominal.