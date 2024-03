O Príncipe Harry e Meghan Markle se sentem esquecidos enquanto o Rei Charles cuida do plano de sucessão

Tele Família real está lidando com vários assuntos preocupantes no momento. Rei Carlos está sendo tratado de câncer. Kate Middleton está se recuperando de uma grande cirurgia. Lady Gabriella Windsor está de luto pelo suicídio do marido, Thomas Kingston.

Esta convulsão emocional forçou o rei Carlos a elaboração de planos de sucessão, que supostamente estão agora em movimento. Os relatórios sugerem que “ninguém confia” Príncipe Harry para um plano potencial, embora ele e Meghan Markle seria disposto a voltar para a foto.

O polêmico príncipe Andrew representa a família real no lugar do rei Charles, William e Kate

Harry e Meghan chateados com os planos de sucessão do rei Charles

Em entrevista à Heat Magazine, jornalista e especialista real do Reino Unido Jenny Bond falou sobre a possibilidade de Harry e Markle retornarem aos deveres reais.

Harry provavelmente desenraizaria sua família e a substituiria no curto prazo. Não creio que a regência seja algo que ele gostaria, mas pela primeira vez seria capaz de fazer as coisas à sua maneira.

Segundo uma fonte, Harry e Markle estão levando a vida “difícil” quando se trata de Charles fazer planos sem eles.

Não é tão surpreendente quando você considera as circunstâncias em torno da saída do casal da Família Real. Ainda assim, eles se sentem menosprezados, e a única chance real de retornarem aos deveres reais é em um “situação altamente improvável“, segundo Bond.