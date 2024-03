O príncipe Harry pode ser excluído do testamento do rei Carlos III enquanto luta contra o câncer

Príncipe Harry poderia se afastar ainda mais da Família Real Britânica, pois há relatos emergentes de que Rei Carlos IIIseu pai, poderia excluir o duque de Sussex do testamento enquanto ele luta contra um câncer não revelado.

Rei Carlos IIIque ascendeu ao trono em setembro de 2022, tem 75 anos e já luta contra a doença que mata milhões de pessoas por ano para se preparar para quando seu tempo no trono chegar ao fim.

Meghan Markle não consegue impedir o Príncipe Harry de procurar e ajudar em uma aparição pública

Isso seria na forma de um testamento, que é um documento legal que define e delineia os desejos de uma pessoa falecida, o que seria absolutamente crítico considerando a desavença entre seus filhos, Príncipe William e Príncipe Harry.

Não está claro se o rei contrataria um advogado para executar e mediar o testamento, mas isso pode nem importar no final, já que ele nem poderia colocar atormentar no jornal, apesar de eles terem se conhecido há apenas alguns meses, quando seu filho correu para casa após o diagnóstico de câncer.

O encontro entre os dois foi descrito como tenso e cordial, e durou apenas meia hora, embora o rei tenha ficado “comovido” com o fato de atormentar fez um grande esforço tão repentinamente para ter certeza de que seu pai estava bem.

Alguém está falando no ouvido de Charles?

Príncipe Harry e Meghan MarkleAs saídas de Harry causaram algumas penas ao sair do Palácio de Buckingham em 2020, mas poucos mais do que Príncipe Williammas ele não foi o único que levou Meghxit pessoalmente.

O futuro rei sempre teve uma rivalidade com seu irmão mais novo, mas isso se transformou em uma rivalidade total aos 40 anos e agora eles se recusam a falar um com o outro, nem estão dispostos a fazê-lo – especialmente em Williamestá na frente.

Ele está se recusando a permitir que o duque e a holandesa de Sussex voltem ao rebanho real e, portanto, poderia ser ele quem está puxando a orelha do rei? Algumas fontes pensam assim.

“Camila e Guilherme estão insistindo para que ele não [leave Harry any royal inheritance]”, disse uma fonte ao RadarOnline.com. “Eles veem os Sussex como gananciosos em busca de fama em quem não se pode confiar.”

Outra fonte disse: “William está empenhado em proteger a monarquia a todo custo, mesmo que isso signifique dissociar-se de seu irmão.”