O príncipe Harry supera o irmão William na herança real, reveladas informações financeiras

EUem 2020, Príncipe Harry e Meghan Markle tomaram a decisão de deixar de ser membros seniores da família real, expressando seu desejo de se tornarem “financeiramente independentes”. Parece que eles conseguiram atingir esse objetivo com a ajuda de alguma herança.

O príncipe Harry supostamente herdou mais dinheiro do que seu irmão mais velho, Príncipe Williamde sua falecida mãe, princesa Diana. A herança totalizou mais de US$ 26,7 milhões, resultado da princesa Diana ter deixado pouco menos de US$ 17,3 milhões para seus filhos. Depois de contabilizados os impostos sucessórios, a soma foi reduzida para 11,3 milhões de dólares, mas investimentos inteligentes por parte dos conselheiros reais aumentaram-na para mais de 26,7 milhões de dólares. No entanto, os irmãos só tiveram acesso aos fundos aos 20 anos.

Além disso, foi revelado que Príncipe Harry recebeu uma herança maior de sua bisavó, rainha Elizabetho Mãe Rainhaapós seu falecimento em 2002. Ela deixou uma fortuna estimada em US$ 91,7 milhões, incluindo valiosas obras de arte e conteúdos domésticos, para sua única filha sobrevivente, Rainha Elizabeth II.

Além disso, em 1994, a rainha-mãe colocou dois terços da sua riqueza num fundo fiduciário para os seus bisnetos. Este fundo fiduciário foi criado para fornecer a William e Harry aproximadamente US$ 19,6 milhões, conforme relatado pela BBC em 2002.

A herança de Princesa Diana e a Rainha Mãe desempenhou um papel significativo ao permitir Príncipe Harry e Meghan Markle para perseguir seu objetivo de independência financeira.

