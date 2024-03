O príncipe William atualiza a saúde de Kate Middleton: o que ele disse?

Tele Família real é famoso por seu enigma e manto de mistério cuidadosamente mantido, embora não exatamente no contexto da Princesa de Gales, que desapareceu dos olhos do público após uma cirurgia não revelada em janeiro.

Kate Middleton passou pelo tratamento na região abdominal na Clínica de Londres por motivos não relacionados ao câncer, mas quase dois meses depois ela ainda não foi vista por ninguém, exceto sua família próxima.

O comportamento obscuro do Príncipe William que gerou uma conspiração sobre o desaparecimento de Kate Middleton

Isso não deveria ser um choque, na verdade é muito consistente com o que o Palácio de Kensington disse ao observar que ela não retornaria às funções públicas até depois do período da Páscoa, que ocorre no final de março, mas isso não impediu as especulações dos fãs e da mídia.

O Príncipe de Gales, herdeiro do trono britânico, compareceu ao Dia de São David (o santo nacional galês) em 1º de março, apenas 24 horas depois que o Palácio de Kensington disse que Middleton está bem e não fornecerá atualizações regulares.

Então, Príncipe William, seu marido, não deu muitas atualizações aos alunos galeses, mas acalmou quaisquer rumores de que ela estava secretamente morta ao dizer: “” Isso é muito gentil da sua parte, muito obrigado. Isso é muito gentil; vou passar isso para Catarina.”

Declaração do Palácio de Kensington

A holandesa da Cornualha não é vista em público desde o dia de Natal e precisa que sua família se reúna ao seu redor enquanto ela tenta se recuperar do que quer que a cirurgia não revelada tenha como objetivo tratar.

Não seria tão incomum se Rei Carlos III não tinha sido visto em público, apesar de ter sido submetido a uma cirurgia de próstata e recebido um diagnóstico de câncer, tornando tudo ao seu redor Middleton parecem ainda mais intrigantes.

No entanto, apesar das conspirações, a família permaneceu calada. Claro, isso foi até 29 de fevereiro, quando disseram que ela estava bem.

“O Palácio de Kensington deixou claro em janeiro os prazos para a recuperação da princesa e forneceríamos apenas atualizações significativas”, disse um porta-voz ao HuffPost. “Essa orientação permanece.”