O quarterback do San Francisco 49ers, Brock Purdy, se casa com Jenna Brandt

Brock Purdy já foi rotulado de “Sr. Irrelevante” na NFL por causa de seu status humilde no draft – mas agora ele é um homem casado … e seu sobrenome normal servirá perfeitamente para a patroa.

O quarterback do 49ers se casou no sábado em Des Moines, IA – dizendo “sim” para sua namorada de longa data Jenna Brandt … com quem ele ficou noivo no verão passado. Eles obviamente não queriam esperar muito para se casar… porque são eles como noivos!

Dê uma olhada nas fotos… Brock e Jenna estavam com os clássicos trajes de smoking / vestido de noiva – e sim, cada um deles estava fantástico. O mesmo vale para o time que eles tinham com eles… todos eram espertos.

E se você está se perguntando, sim… Brock e Jenna se divertiram com alguns beijos de recém-casados ​​para a câmera do lado de fora da igreja onde se casaram. Ouvimos dizer que também foi um casamento lotado, com mais de 350 convidados e 4 ônibus diferentes para transporte.

Não está claro se algum companheiro de equipe apareceu para as núpcias… mas Brock e Jenna estavam radiantes de qualquer maneira. É uma fresta de esperança para ele, sem dúvida, depois da derrota no Super Bowl – onde ele jogou muito bem … e estava a poucas jogadas de vencer tudo contra os Chiefs.

Quanto a Brock e sua noiva – é apropriado que eles se casaram em Iowa… porque eles se conheceram na Iowa State University quando eram estudantes universitários e mantiveram seu relacionamento até a NFL.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Nenhuma palavra sobre quando exatamente eles se conheceram, mas Jenna e Brock se tornaram oficiais do IG apenas alguns anos atrás… e parece que Jenna é uma garota do interior pelas fotos que ela postou, enquanto BP é um garoto do deserto (Arizona, nascido e levantado).

Eles podem estar namorando há apenas alguns anos – mas Brock estava claramente de ponta-cabeça, porque ele ficou de joelhos em julho passado … e tinha uma mensagem doce para ela também.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Ao postar suas fotos de noivado, Brock escreveu… “Minha garota Jenna para sempre. Mal posso esperar para ser seu marido e crescermos juntos em Cristo.

Agora, eles são para sempre, bebês… conheça o Sr. e Sra. Purdy, pessoal.