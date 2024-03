‘O que ele está vestindo?’: Lutadores reagem à vitória por nocaute fácil de Jake Paul sobre Ryan Bourland

Jake Paul atropelou Ryan Bourland no sábado em Porto Rico, como muitos esperavam que ele fizesse.

Paul obteve sua segunda vitória em menos de três meses com outra vitória por nocaute rápido sobre um boxeador profissional. A estrela da mídia social que virou boxeador mal suou quando colocou Bourland em apuros no início, antes que uma enorme saraivada de socos no canto levasse o árbitro a intervir e acenar.

Após a vitória de Paul, o lutador de boxe e MMA opinou sobre as festividades da noite – desde a luta em si até a preparação anterior. Confira essas reações abaixo.

O que ele está vestindo -Jared Gordon (@JFlashGordonMMA) 3 de março de 2024

Primeiro nocaute….. ah, ok! Bom trabalho Jake – Claressa Gwoat Shields (@Claressashields) 3 de março de 2024

Legal ‍♂️ -Big Ben Rothwell (@RothwellFighter) 3 de março de 2024

Ok, chega, vou ter que fazer isso! Vou acabar com essa COISA DE BOXE DE JAKE PAUL. TRAGA JAKE, ESTOU MORTO, SÉRIO, FODA-SE! ACERTE MINHA EQUIPE -RYAN GARCIA (@RyanGarcia) 3 de março de 2024