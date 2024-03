O que está acontecendo com Ryan Garcia?

A ano atrás, Ryan Garcia foi um dos maiores nomes do boxe e com apenas 25 anos parecia ter um futuro brilhante no esporte. Mas as questões da sua vida pessoal ameaçam ficar fora de controlo, com grandes preocupações levantadas sobre o americano.

García está invicto ao longo de sua carreira profissional após 23 lutas, impressionando os fãs com sua excepcional velocidade de mão e capacidade de nocautear. Com isso, ele teve o mundo a seus pés.

Jake Paul faz Ryan Garcia desligar durante uma chamada acalorada do FaceTime

Mas o nativo da Califórnia despertou temores após uma série de incidentes envolvendo comportamento errático, alegações de uso de drogas e ligações bizarras com um culto satânico de suicídio.

Garcia deve enfrentar o compatriota americano Devin Haney em uma tentativa de conquistar o cinturão dos superleves do WBC em 20 de abril. No entanto, há dúvidas se Garcia estará pronto para enfrentar Haney no ringue.

Poucas horas depois de seu filho recém-nascido chegar ao mundo, foi anunciado que ele havia se separado Andrea Celinaa mãe de seu filho, e o divórcio foi finalizado em janeiro.

Em seguida, um vídeo de seis segundos enviado para sua conta de mídia social incluía uma legenda preocupante com palavras sem sentido e uma alegação de que sua garganta havia sido cortada.

Celina afirmou recentemente que ele estava sendo “fortemente oprimido” e “não estava bem”. Promotor britânico Eddie Hearn admitido Garcíaa atividade de David o deixou preocupado com seu bem-estar.

Como Ryan Garcia respondeu?

Desde então, o boxeador enviou um vídeo às redes sociais para garantir a seus fãs que ele está bem e não teve a garganta cortada, sugerindo que ele é vítima de uma possível sabotagem de uma fonte não identificada.

“Ei pessoal, é o Ryan. Estou vindo aqui para explicar o que está acontecendo”, disse ele, aparecendo no vídeo. “Não estou com meu celular, não consigo acessar meu Instagram. Meus cartões estão bloqueados. [of].

“Eu pessoalmente gostaria apenas de enviar um vídeo para as pessoas que me amam e meus fãs, família que está preocupada se estou bem. Não estou morto, acredito em Jesus, todos aqueles [rumours] são mentiras.”

Garcia acrescentou ainda que uma pessoa não identificada estava tentando colocá-lo na prisão e que ele não recebeu nenhuma ajuda das pessoas a quem procurou.

Sua mensagem continuou: “Não sei o que está acontecendo, mas sei que estou bem”.