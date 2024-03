O rei Carlos foi visto sorrindo ao retornar aos deveres reais antes do orçamento da primavera

Rei Carlos exibiu um pouco de seu antiquado espírito britânico ao retornar aos seus deveres reais com um sorriso na terça-feira.

O monarca voltou à sua rotina normal depois de ter sido recentemente diagnosticado com câncer, com a rainha Camilla sendo forçada a substituí-lo enquanto ele se submetia ao tratamento.

O polêmico príncipe Andrew representa a família real no lugar do rei Charles, William e Kate

Mas o homem de 75 anos se encontrou com o chanceler Jeremy Hunt antes do Orçamento da Primavera de quarta-feira e parecia alegre enquanto acenava para os fãs no Castelo de Windsor.

O rei Carlos partiu por volta das 09h30 (horário de Brasília) em seu carro estatal

Ele apareceu de bom humor e apertou a mão do Chanceler antes do encontro. Foi a primeira vez que ele assumiu um cargo público depois de uma breve pausa no trabalho.

O rei se encontrou com Hunt em Palácio de Buckingham na sala de Audiência Privada, como é habitual antes do Orçamento.

No entanto, ele não conseguiu comparecer a todos os itens da agenda. O monarca faltou ao serviço memorial do falecido rei Constantino da Grécia na semana passada, enquanto Príncipe William também desistiu do serviço de última hora por “assunto pessoal”.

Um momento difícil para a Família Real

Houve preocupações sobre sua saúde depois que ele foi hospitalizado com próstata aumentada em janeiro. Mais tarde, descobriu-se que ele havia sido diagnosticado com câncer em sua visita, mas não se acredita que o diagnóstico seja câncer de próstata.

Aconteceu mais ou menos na mesma época que o Princesa de Gales havia sido submetida a um procedimento planejado para operar seu abdômen. Kate Middletona esposa de Rei Carlos‘ filho William, foi afastado dos deveres reais até pelo menos depois da Páscoa, enquanto ela continua sua recuperação da cirurgia.

Isso significou que William foi forçado a intervir e cuidar dos três filhos enquanto Kate, 42, descansava. Com dois dos seus principais protagonistas sofrendo com problemas de saúde, as tensões têm aumentado no Família realparticularmente com sua rivalidade contínua com Príncipe Harry e Meghan Marklea Duquesa de Sussex.