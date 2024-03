O rei Carlos III, que luta contra o câncer, reserva tempo para desejar felicidades a um cidadão público na Páscoa

Bde Ritain Rei Carlos III recebeu notícias chocantes em janeiro, quando foi informado de que tinha câncer após uma cirurgia programada para aumento da próstata. Como resultado, ele desapareceu dos olhos do público, mas agora ressurgiu e não perdeu nada de seu espírito e bravata.

O homem de 75 anos foi ao culto dominical na Capela de São Jorge, em Londres, para a cerimônia do Domingo de Páscoa com sua esposa, Camila, do lado dele. O líder da Igreja da Inglaterra também foi saudado pelo público que apareceu para vê-lo entrar no edifício religioso e lhe desejou saudações de Páscoa.

O polêmico príncipe Andrew representa a família real no lugar do rei Charles, William e Kate

O doente King, que atualmente está em processo de quimioterapia, parecia estar de bom humor e dava sinais positivos. Ele até reservou um tempo para responder: “E para você”, para aqueles que lhe desejaram uma feliz Páscoa.

Pode parecer um pequeno gesto visto de fora, mas contém uma mensagem significativa, pois mostra que o Rei está forte, em recuperação e parece estar geralmente saudável. Envia uma boa mensagem de tranquilidade aos interessados ​​na família real.

No entanto, foi diferente dos anos anteriores. Em 2023, o Rei acompanhou a família sozinho, mas para 2024 chegou de carro. Ele apareceu em uma limusine com o objetivo de evitar qualquer risco de infecções ou vírus por ordem do médico, em um lembrete claro de sua vulnerabilidade.

Kate Middleton falta à cerimônia

Também no ano passado, o Príncipe e a Princesa de Gales estiveram presentes, mas desta vez não foi o caso. Kate e William ambos faltaram à cerimônia como Middleton retirou-se dos olhos do público depois de revelar seu diagnóstico de câncer.

Ela fez o anúncio em um vídeo emocionante enquanto expunha seu coração pela nação antes que o Palácio de Kensington confirmasse que ela não iria de fato ao culto no domingo de Páscoa.

Os futuros Rei e Rainha da Inglaterra celebrarão os feriados e festividades em sua casa, em Amner Hall.