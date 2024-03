Rei Carlos III foi visto saindo do Castelo de Windsor e chegando à Clarence House, em Londres, dissipando as falsas alegações de sua morte que circulavam na mídia russa. O monarca de 75 anos, em tratamento contra o câncer, foi visto em uma limusine real ao deixar sua residência em Berkshire.

A embaixada britânica em Moscovo emitiu um comunicado afirmando Rei Carlos O bem-estar de III depois que vários meios de comunicação russos relataram erroneamente sua morte, citando fontes não especificadas.

A verdade sobre o real estado de saúde de Kate Middleton

Relatórios falsos da Rússia

Declarações falsas do ‘Palácio de Buckingham’ circularam nas redes sociais, reforçando a falsa narrativa. A disseminação de notícias falsas coincidiu com críticas a Vladímir Putina reeleição, gerando especulações sobre os possíveis motivos por trás da desinformação.

Embora inicialmente difundido por programasColoque em meios de comunicação como RIA e Sputnik, as correções foram feitas após uma rápida reação negativa.

“Grã-Bretanha Rei Carlos III morreu, relata o Palácio de Buckingham”, escreveu Mash de acordo com o Daily Mail.

“O filho de Elizabeth II subiu ao trono há menos de um ano – a coroação ocorreu em 6 de maio de 2023. Ele tinha 75 anos.”

A declaração da embaixada britânica negou relatórios, ecoando declarações semelhantes do seu homólogo ucraniano.

“Relatos sobre a morte de Rei Carlos III da Grã-Bretanha são falsas”, dizia o comunicado.

A última aparição pública de Middleton

Enquanto isso, a Princesa de Gales foi fotografada saindo da Windsor Farm Shop com Príncipe Williammarcando a sua quarta aparição pública em duas semanas, apesar de declarações anteriores do Palácio de Kensington indicando que ela permaneceria fora dos olhos do público até a Páscoa, após uma cirurgia abdominal em janeiro.

Especulações sugerem que ela poderá retomar os deveres reais frequentando a igreja no Domingo de Páscoa. Seus recentes avistamentos ocorrem em meio a teorias de conspiração online sobre sua saúde, mas fontes reais garantem ao público que as preocupações agora podem ser aliviadas.