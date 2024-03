O rei Charles deveria fazer um apelo ao príncipe Harry em meio a uma crise familiar, aconselha o ex-mordomo

Tele Família real está atualmente enfrentando uma crise significativa, com falta de membros da realeza e Rei Carlos e Princesa Kate permanecendo fora de ação devido a problemas de saúde. À luz disto um ex-mordomo real Grant Harroldsugeriu que o rei Carlos deveria entrar em contato com Príncipe Harry a fim de ajudar a resolver a crise real em curso.

Harrold, que trabalhou como mordomo real de Carlos e da Rainha Camilla entre 2004 e 2011, expressou as suas preocupações sobre o estado actual da monarquia, descrevendo-o como “um desastre constitucional absoluto” e afirmando que não se lembra de uma situação tão grave no passado. Com a ausência de membros seniores da realeza, incluindo o Rei e a Princesa Kate, e outros membros idosos da família incapazes de assumir as suas funções, a situação tornou-se cada vez mais desafiante.

Príncipe Harry fala sobre ter visto o rei Charles em meio à batalha contra o câncer

Em meio a esta crise, Príncipe Harry e Meghan Markle permanecer afastado da Família Real enquanto residia nos Estados Unidos. No entanto, Harrold acredita que existe uma solução potencial se o rei Carlos tomar a iniciativa de falar com o seu filho. Ele sugeriu que Charles “mordesse a bala” e pediu a Harry que voltasse para ajudar seu irmão a cumprir os deveres reais mais uma vez.

Em suas próprias palavras, Harrold explicou: “Como posso ver tudo resolvido? No momento, não tenho absolutamente nenhuma ideia. Parte de mim está pensando: eles vão aguentar e dizer a Harry: ‘Precisamos que você volte para ajudar seu irmão a assumir as funções novamente?'” Este apelo reflete a urgência da situação e o impacto potencial do retorno de Harry na resolução da crise dentro da Família Real.

A família real precisa encontrar soluções

A sugestão apresentada por Harrold destaca a gravidade da situação actual enfrentada pela monarquia e a necessidade de medidas proactivas para a resolver. Ao contactar Harry, o Rei Carlos poderia potencialmente abrir caminho para uma resolução da crise e reforçar a unidade e funcionalidade da Família Real.

A proposta de Grant Harrold para que o rei Carlos fizesse um apelo ao príncipe Harry sublinha a gravidade da crise real e a importância de encontrar uma solução. A sua sugestão reflecte o reconhecimento do papel vital que o Príncipe Harry poderia desempenhar na abordagem dos desafios enfrentados pela Família Real, enfatizando a necessidade de comunicação aberta e colaboração para navegar neste período difícil.