O repórter Taylor Lorenz diz que o Palace fracassou no lançamento de notícias sobre o câncer de Kate

Kate MiddletonO anúncio do câncer veio muito pouco, muito tarde e foi completamente mal gerenciado pelo Palácio de Kensington – assim diz um repórter que sabe tudo sobre mídia social.

Nós conversamos com Taylor Lorenz Sexta-feira no “TMZ Live”, onde ela analisou o efeito Notícias de saúde de Kate poderia ter online – onde todas as teorias da conspiração e especulações sobre sua condição e paradeiro estão correndo soltas há semanas.



Taylor diz que uma espécie de acerto de contas está acontecendo nas redes sociais depois que Kate saiu e contou ao mundo sobre seu câncer – com muitas pessoas excluindo seus tweets e postagens que zombavam de toda a saga. Sua saída certamente reprimiu as especulações.



Dito isto, TL diz-nos que ainda há pessoas que terão dúvidas sobre tudo isto – mesmo depois da actualização sanitária – e a razão, diz ela, é porque o Palácio estragou a divulgação desta notícia. …algo que ela diz que eles deveriam ter começado.

O facto de o Palácio de Kensington parecer ter tentado manter este segredo e segredo durante tanto tempo – com erros ao longo do caminho, incluindo a foto do dia das mães – apenas deu aos céticos mais motivos para se apoiarem nas teorias e fofocas sobre Kate.



O ponto de vista de Taylor sobre isso é que o método de informação gota a gota na verdade parece ter saído pela culatra no Palácio – e ela sugere que eles deveriam ter feito o que o Palácio de Buckingham fez com Rei Carlos‘notícias sobre o câncer… ou seja, apenas divulgue isso mais cedo.

De sua posição, Taylor sente que o Palácio falhou com Kate no sentido de relações públicas… e que toda essa bagunça poderia ter sido evitada se eles fossem apenas abertos e honestos com o público.