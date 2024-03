O sonho de Xavier Worthy na NFL alimentado pelo texto de Mahomes, quer ser chefe de Kansas City

Xavier Worthy, um nome que talvez não fosse familiar há poucos dias, agora se gravou na consciência coletiva dos fãs de futebol em todos os lugares, graças à sua corrida veloz que quebrou recordes no NFL Scouting Combine.

NFL Combine: Como Patrick Mahomes se saiu antes de ser selecionado pelos Chiefs?

Worthy revela texto de Patrick Mahomes

A ascensão meteórica de Worthy à fama remonta a 2 de marçoum dia que ficará para sempre marcado nos livros de história da NFL.

Com uma velocidade que parecia desafiar as leis da física, Valioso brilhou através do Corrida de 40 jardas em um queixo caído 4,21 segundossuperando o recorde anterior estabelecido por John Ross.

À medida que a notícia de seu feito recorde se espalhava como um incêndio, Valioso foi inundado com mensagens de parabéns.

No entanto, um texto se destacou entre os demais: uma mensagem de ninguém menos que o quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes.

“A mensagem de Patrick Mahomes significou muito para mim”Valioso revelado em uma entrevista recente com Dragão Tyler dos EUA hoje.

“Exatamente a maneira como Patrick Mahomes e os Chiefs improvisam e usam você. Eles tinham Tyreek Hill. A maneira como o usaram, sinto que seria uma escolha perfeita para mim.”

Xavier Worthy é uma escolha de primeira rodada?

Para Worthy, a perspectiva de unir forças com Mahomes e a Chefes é nada menos que um sonho tornado realidade.

Ele se vê como a escolha perfeita para o time, traçando paralelos com o jogo eletrizante do wide receiver Tyreek Hill.

Com Colinas velocidade incrível e Mahomes incrível capacidade de improvisar, Valioso vê o Chefes como o destino ideal para mostrar seus talentos no maior palco de todos – o NFL.

Mas Digno A jornada rumo aos profissionais não foi isenta de desafios.

Apesar de sua notável velocidade e habilidade inegável em campo, ainda restam dúvidas sobre seu tamanho e consistência.

Em 14 jogos em Texas durante sua temporada sênior, Xavier Digno totalizou 75 recepções para 1.014 e cinco touchdowns.

Com 160 libras, Valioso está entre os receptores mais leves no draft pool, e preocupações sobre sua durabilidade foram levantadas por alguns analistas.

No entanto, Valioso permanece imperturbável, confiante de que sua velocidade mais do que compensará quaisquer deficiências percebidas.

À medida que o Draft da NFL se aproxima, as especulações correm soltas sobre onde Valioso vai pousar.

Com rascunhos simulados projetando-o como um atrasado primeiro round ou cedo escolha de segunda rodadaa possibilidade de ele vestir o Chefes A icônica camisa vermelha e dourada fica cada vez mais próxima da realidade.