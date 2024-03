O técnico de Conor McGregor não sabe por que o lutador continua sem cartão, chama a situação de ‘estranha’

O técnico de longa data de Conor McGregor, John Kavanagh, está tão no escuro quanto o resto do mundo do MMA quando se trata do próximo movimento do lutador.

Kavanagh apareceu em A hora do MMA na segunda-feira, juntamente com o parceiro de negócios da Alta, Rich Chou, para discutir o futuro de sua empresa, e a discussão inevitavelmente se voltou para o amigo próximo de Kavanagh e estudante famoso, McGregor. O ex-campeão de duas divisões do UFC permanece no limbo sem um cartão amarelo no horizonte enquanto se prepara para sua primeira luta desde que sofreu uma lesão na perna no UFC 264 em julho de 2021, mas os fãs que esperam por qualquer informação de Kavanagh ficarão desapontados ao saber que ele está esperando para uma atualização como todo mundo.

“Não vou fingir que conheço a política e o que está acontecendo com as questões jurídicas em segundo plano”, disse Kavanath. “Tudo o que sei é que parece estranho que não estejamos conseguindo [any news]. Como eu disse, estou realmente falando de uma posição de ignorância porque na verdade tento evitar tudo isso propositalmente. [McGregor’s manager] Audiência [Attar] e a equipe, eles fazem tudo isso, vão e voltam com Hunter [Campbell] e a equipe do UFC. Mas sim, é estranho para mim alguém ser a estrela que é e não ter mais oportunidades.”

McGregor tem sido a maior atração de bilheteria do UFC na última década, trazendo milhões de compras em pay-per-view e desempenhando um papel fundamental na elevação da promoção a um nível mais alto de reconhecimento mainstream. No entanto, ele lutou MMA apenas quatro vezes desde 2016, com inatividade relacionada a lesões, questões legais, uma luta única de boxe com Floyd Mayweather Jr. e sua busca por papéis no cinema.

O remake de Casa da estrada estreia esta semana no Amazon Prime e Kavanagh espera ver McGregor em uma exibição antecipada, onde espera ter uma dica do que vem por aí para o destaque do SBG Irlanda.

“Olha, vou encontrá-lo esta noite ou certamente amanhã para o filme e, acredite, é por isso que digo, meio brincando, aos jornalistas: ‘Vocês sabem tanto quanto eu’”, disse Kavanagh. “Todos pensam: ‘Vá em frente, me dê informações privilegiadas’. Estou vendo aparecer os mesmos clipes que vocês.

“Conor está viajando tanto e minha cabeça está tão baixa com o que está acontecendo no dia a dia, que não estou todos os dias pensando em Conor, ‘Ei, o quê? Eu vi uma entrevista. Ele virá até mim quando a luta for anunciada, mas eu vou perguntar a ele.”

Em uma entrevista recente, o CEO do UFC, Dana White, sugeriu que a riqueza de McGregor é uma das razões pelas quais ele pode estar demorando para retornar à ação. No entanto, o próprio McGregor disse que o fato de o cartão ser “adiado” está fazendo com que ele “perda o interesse”.

Segundo Kavanagh, McGregor está apenas esperando uma ligação.

“Sim”, disse Kavanagh quando questionado se McGregor está pronto para lutar.