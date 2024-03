O treinador de Mike Tyson revela a estratégia que usará contra Jake Paul: “Ele vai entrar em pânico”

Mike Tyson foi um dos boxeadores mais temidos do mundo no final dos anos 80 e ao longo dos anos 90. Agora, 15 anos após sua aposentadoria, “Mike de Ferro” está prestes a testar novamente suas antigas táticas de intimidação, desta vez contra um adversário que parece não temer nada, o influenciador que virou boxeador Jake Paulo.

Com um total de 58 lutas, 50 vitórias, seis derrotas e duas no contest, com 44 nocautes, qualquer potencial adversário pensava duas vezes antes de entrar no ringue com Tyson. De Trevor Berbick para Bruce Seldonsem esquecer lendas como Evander Holyfield e Lennox Lewis todos temiam o poder dos punhos do campeão dos pesos pesados.

Se os vídeos recentes de Tyson treinamento mostram até mesmo uma fração da verdade, “Criança Dinamite” mantém seu poder intacto, e esse é o fator de intimidação que seu treinador, Rafael Cordeiroplaneja usar para incutir medo em Paul’s coração.

As táticas de Cordeiro e Tyson

No início de março, Paulo O próprio anunciou que enfrentaria o ex-campeão dos pesos pesados ​​em uma luta de exibição neste dia 20 de junho, no Estádio AT&T. O anúncio causou grande rebuliço na comunidade do boxe e não parou de virar manchete desde então.

Desde então, Tyson lateral publicou alguns vídeos de seus treinos, revelando a boa condição física do campeão. No entanto, Cordeirolenda das artes marciais mistas (MMA), alertou que a luta não será um massacre.

“Vai ser uma partida muito técnica porque temos um garoto do outro lado que sabe boxear e não tem medo”. Cordeiro admitiu. No entanto, ele emitiu um aviso ao seu rival, “Mas Mike tem mãos tão pesadas e será impossível não tocar em Jake.”

É aí que reside o cerne da tática do ex-campeão: provocar medo no adversário. “Pânico. Ele entrará em pânico.” Cordeiro estressado. “Esse é o objetivo. Nosso objetivo é manter Jake em pânico durante toda a luta. Ou enquanto ele aguentar.”

Um resultado difícil de prever

Apesar de tudo, o experiente treinador escusou-se a prever o resultado. Em entrevista com Luta de MMA, Cordeiro simplesmente disse, “Jake vai sentir Mike’s mãos, não tem outro jeito, e aí teremos uma ideia de como vai ser a luta”.

De acordo com Forbes, Paulo é um favorito de -225 contra Tyson +170. Faltando três meses para a luta, esses números podem mudar, mas Paul’s juventude e força continuarão a ganhar seguidores, para desgosto de “Mike de Ferro” torcedores, que ainda esperam que o ex-campeão consiga colocar o jovem influenciador em seu lugar.