Kate Middleton finalmente foi localizado! A Princesa de Gales MIA foi vista fazendo compras em uma fazenda ao lado de seu marido em 18 de março, depois de desaparecer devido a uma cirurgia abdominal não revelada e a um lendário jogador de críquete, Kevin Pietersenacha que toda a situação é “absurda”.

Pietersen disputou 104 jogos-teste pela Inglaterra e riu das conspirações ao declarar que vê Príncipe William e Kate na maioria dos dias, denunciando os rumores sobre sua saúde e o casamento deles em uma mensagem forte no X.com, antigo Twitter.

Última hora: surgiu um vídeo de Kate Middleton fazendo compras com o príncipe William

“As teorias da conspiração em torno de Kate são absolutamente absurdas!” Pietersen postado na plataforma de mídia social de Elon Musk. “Vemos W&K na maioria dos dias e nos últimos dias também!

“É inacreditável que as pessoas seriam tão ridículas e cruéis ao escrever BULL *** T nesta plataforma que são mentiras descaradas! W&K são os pais mais maravilhosos e tão normais / humildes quanto parecem.

“Deixe K, que está se recuperando de uma operação, se recuperar. Deixe ela e sua linda família em paz!!!! cc @KensingtonRoyal.”

Middleton retorna aos olhos do público

O Princesa de Gales não foi vista desde a cirurgia na Clínica de Londres em meados de janeiro, durante a qual ela foi submetida a tratamento planejado para uma condição abdominal não revelada.

E desde então, as atualizações têm sido limitadas, exceto os raros momentos em que o Palácio de Kensington teve que se envolver para traçar um limite na areia, enquanto as pessoas alegavam que ela estava secretamente morta ou em coma.

O Palácio sempre delineou que ela regressaria às funções reais, e aos olhos do público, após o período da Páscoa, sendo meados de abril apontado como a data em que estará fisicamente forte o suficiente para continuar.

E ela foi vista na fazenda com o marido em um vídeo postado pelo The Sun, que agora foi confirmado como verdadeiro. Isso sugere que ela está a caminho de retornar em meados de abril, se não antes, quando foi vista rindo e sorrindo com o futuro rei.