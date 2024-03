Oficial britânico de boxe desaprova luta entre Mike Tyson e Jake Paul: ‘É ridículo!’

Aneste ponto, Mike Tyson ego ficará ferido depois que tantos do mundo dos esportes de combate desaprovarem sua luta contra Jake Paulo em 20 de julho. Até Derek Chisora ​​disse que a luta será com luvas ainda maiores e que ambos usarão equipamentos de proteção para a cabeça. As pessoas estão esperando uma luta de sparring em vez de uma luta de boxe real e estão rotulando isso como uma vergonhosa conquista de dinheiro. O secretário geral do British Boxing Board of Control, Robert Smith, é um oficial que também tem algo a dizer sobre essa luta. Ele está assumindo uma postura semelhante à que todos os outros nomes do setor tomaram quando perceberam que essa luta estava acontecendo.

Assista a filmagens de Mike Tyson que despertam temores de saúde antes da luta de Jake Paul

Durante entrevista divulgada pelo Boxing Scene, Robert Smith falou sobre a luta e mencionou as inconsistências de ela acontecer. Claramente, ele tem uma percepção única de que se trata de um funcionário que tem de lidar regularmente com estas decisões. Todos parecem mais preocupados com Mike do que com Jake, que é o mesmo sentimento que veio de Smith. Ele diz: “Para ser justo, não posso acreditar. Quem está organizando isso? Quem está fazendo os exames médicos? É um homem de 50 anos contra alguém [30 years younger than him]. É muito difícil de entender, para ser justo. É ridículo. Então, como você vai? [Whether it’s sanctioned as a professional contest] depende do Texas [Boxing Commission], não é? Eles estão dizendo que vão fazer isso. Eu realmente não posso responder a isso.”

Mike Tyson surge acertando em cheio em vídeo recente

Como forma de lembrar às pessoas que ainda é Mike Tyson, o ex-peso pesado postou um vídeo mais recente acertando o saco. Embora pareça que ainda mantém um pouco dessa velocidade e agilidade, é evidente que este não é o mesmo Mike Tyson de antigamente. Não temos ideia do quanto aquele pequeno clipe machucou todo o seu corpo, nem sabemos se ele estará pronto para o dia 20 de julho. Sabemos que ele está comprometido com o boxe, então Mike com certeza se preparará para o que está por vir. Nos próximos meses, prepare-se para mais vídeos de treinamento e assista ao Tyson mais rasgado que vimos em décadas.