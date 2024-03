Ohtani começa a dar frutos com os Dodgers, e a esposa fica animada na abertura da temporada

Shohei Ohtani iniciou sua primeira temporada com o Los Angeles Dodgers em grande estilo, enquanto a equipe enfrentava o Padres de San Diego em Seul, na Coreia do Sul, para abrir a temporada. Ohtani, que garantiu um enorme US$ 700 milhões lidar com os Dodgers na entressafra, deixou sua marca no início do jogo ao acertar a escolha de um defensor em sua primeira rebatida com seu novo time.

A empolgação continuou a aumentar quando Ohtani marcou sua primeira rebatida do ano no terceiro inning, mandando um single para o campo direito de Yu Darvish. A multidão explodiu de excitação quando a esposa de Ohtani Mamiko Tanaka, torceu pelo marido nas arquibancadas. Ela ficou emocionada ao testemunhar o marco histórico de Ohtani, um momento especial para ele e os Dodgers.

A esposa de Shohei Ohtani recebe tratamento de Taylor Swift no jogo dos Dodgers

“Foi incrível ver Shohei conseguir seu primeiro sucesso como Dodger. Estou muito orgulhoso dele e animado com o que está por vir nesta temporada”, Tanaka compartilhou com um sorriso radiante.

A expectativa pela estreia de Ohtani com os Dodgers tem sido palpável, e seu sucesso inicial em campo apenas aumentou a agitação em torno do time. Com o talento excepcional de Ohtani e o status de potência dos Dodgers na NL, os fãs estão ansiosos para ver o que a temporada reserva.

Os fãs acham que terão uma temporada divertida

À medida que Ohtani se acomoda em sua nova função nos Dodgers, há uma sensação de otimismo e entusiasmo pela jornada que tem pela frente. A combinação de suas habilidades notáveis ​​e a forte formação do time preparou o cenário para uma temporada fascinante de beisebol.

“Deve ser uma temporada divertida para Ohtani e os Dodgers”, comentou um torcedor entusiasmado enquanto aguardavam ansiosamente os próximos jogos do time.

A energia e o entusiasmo em torno da estreia de Ohtani com os Dodgers são inegáveis, e está claro que ele já causou um impacto significativo na equipe. À medida que a temporada avança, todos os olhos estarão voltados para Ohtani, enquanto ele continua a deixar sua marca em sua nova função nos Dodgers.