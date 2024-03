Oliver Hudson fala sobre ‘trauma’ de infância sob Goldie Hawn

Oliver Hudson revelou como ele fez uma descoberta reveladora sobre suas memórias de infância e por que sua mãe Goldie Hawn foi o responsável pelo ‘trauma’ que carrega.

O jovem de 47 anos concluiu recentemente um curso do Processo Hoffman, que, de acordo com o Instituto Hoffmann, “nos ensina como liberar e resolver padrões comportamentais negativos persistentes de nos sentirmos mal amados e não amados”.

Hudsono irmão mais velho da atriz de Hollywood Kat Hudson44 anos, queria entender por que ele se sentia traumatizado desde a infância – e percebeu que sua mãe,Goldie Hawninadvertidamente desempenhou seu papel nisso.

“Minha mãe foi quem mais me traumatizou, curiosamente, porque ela era minha cuidadora principal e eu estava com ela o tempo todo, então às vezes me sentia desprotegido”, Hudson disse em seu podcast ‘Sibling Revelry’.

Hawn, agora com 78 anos, foi uma estrela de TV na década de 1970 e estrelou o popular programa ‘Clube das Primeiras Esposas’. Ela compartilhou Oliver e Kate com seu segundo marido, Bill Hudson.

A difícil vida do filho de uma celebridade

Oliver seguiu sua mãe no mundo do showbusiness, estrelando uma série de programas renomados como ‘Rules of Engagement’, ‘Nashville’ e ‘Scream Queens’.

Isso apesar de ele saber o quão desafiador foi ser filho de uma celebridade famosa, alegando que sua “mãe incrível” estava muito ocupada na vida pessoal e profissional para estar ao lado dos filhos.

“Ela estaria trabalhando. Ela tinha novos namorados dos quais eu realmente não gostava”, explicou ele, embora tenha enfatizado que sua mãe estava apenas “vivendo a vida dela”.

“Esta é a minha percepção como uma criança que não tinha pai e precisava da presença dela”, acrescentou. “Ela simplesmente não estava [there] às vezes ela aparecia muito mais do que meu pai, que não estava lá.”

Após seu divórcio de Conta, Hawn conseguiu voltar à maternidade depois de conhecer seu atual parceiro Kurt Russel em 1983. O casal está junto desde então e a atriz ganhadora do Oscar deu as boas-vindas ao filho, ex-jogador de hóquei no gelo Wyatt Russell37.