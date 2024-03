Olivia Culpo faz topless em novo anúncio

Christian McCaffrey A noiva de postou o pequeno comercial em sua página do Instagram na sexta de manhã… e, sim, é picante, para dizer o mínimo.

Você pode ver a ex-campeã do Miss Universo sentada à beira de uma piscina sem a blusa… posando para uma câmera colocada estrategicamente atrás dela.

Em uma postagem subsequente no IG, Culpo explicou que tudo foi para ajudar a vendê-la Coleção Montce x Culpo ’24 – que será lançado oficialmente em 25 de março.

Este não é o primeiro anúncio sexy do qual Culpo participa esta semana … na terça-feira, ela e McCaffrey posaram para algumas fotos suadas para ajudar a vender a nova bebida sem açúcar da Bodyarmor.

O jovem de 31 anos deve se casar com McCaffrey em apenas alguns meses – revelando em uma entrevista na semana passada que a cerimônia está programada para acontecer no “início do verão”.