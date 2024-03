Olivia Dunne declara guerra à vergonha do corpo na Internet, silenciando um troll com uma resposta épica

Olivia Dunne, LSU estrela da ginástica e influenciadora de mídia social, não deixa trolls passarem despercebidos. Recentemente enquanto aproveitava suas últimas férias de primavera em Baton Rouge Dunne se viu na mira de um crítico não solicitado no Instagram. Em uma foto de biquíni que ela compartilhou, um usuário se sentiu obrigado a comentar, “Você percebe que pode usar roupas e ainda ser bonita.”

Dunne não perdeu tempo em desligar a negatividade, respondendo com uma réplica simples, mas eficaz: “Você percebe que são férias de primavera e que estou na faculdade?” A troca destacou Dunne’s abordagem sem remorso para viver sua vida em seus termos, especialmente durante um período tradicionalmente associado ao relaxamento e à diversão.

O incidente ressaltou a problema generalizado de vergonha do corpo nas redes sociais, onde os indivíduos se sentem no direito de julgar a aparência dos outros. No entanto, Dunne’s a resposta rápida serviu como um lembrete de que ela não será dissuadida por tal negatividade.

A resposta de Livvy ganhou aplausos de seus seguidores

Seu aplauso direto conquistou apoiar de fãs que apreciaram sua confiança e recusa ter vergonha de se divertir durante uma pausa bem merecida.

Apesar do detrator ocasional, Dunne continua a cativar o público com suas proezas atléticas e presença envolvente nas redes sociais. Conhecida por suas impressionantes rotinas de ginástica e vislumbres sinceros de sua vida, Livvy acumulou seguidores significativos em várias plataformas.

Seu recente vídeo TikTok oferecendo uma perspectiva única sobre uma de suas rotinas solidificou ainda mais seu status como uma estrela em ascensão no mundo digital.

Sua carreira está prestes a chegar a uma encruzilhada

Como Dunne se aproxima da formatura e considera seu futuro além LSUela faz isso com um portfólio NIL robusto, colaborações com grandes marcas como Maiô Sports Illustratede um relacionamento de apoio com a escolha nº 1 do Draft da MLB Paulo Skenes.

Com sua resiliência e determinação, Dunne está preparada para continuar causando ondas dentro e fora do tatame, inspirando outros a abraçar auto confiança e autenticidade diante da adversidade.