Olivia Dunne revela seu lado negro nas redes sociais e isso deixa os fãs loucos

Olivia DunneA imagem de é uma das “boas meninas”. O Ginasta da LSU é o proverbial garota americana da casa ao ladouma modelo loira de maiô que ama seu cachorro e seu namorado e compete com paixão no mais alto nível de atletismo universitário.

Enquanto ela lado bom atraiu milhões de seguidores, a reação a ela último vídeo que mostrou seu lado negro alter ego abalou ainda mais o chão.

Em um breve Vídeo do TikTok ao som de uma orquestra de balé, Olivia Dunne apresentou-se como a “Cisne Branco”, batendo os cílios e mexendo o cabelo do jeito fofo que ela aparece em muitos vídeos para ela quase 8 milhões de seguidores.

Tudo muda no final do vídeo quando seu companheiro de equipe KJ Johnson aparece, rotulado de “cisne negro”. Seu visual cativante é acentuado por sua malha preta LSU, cabelo escuro trançado e maquiagem esfumada nos olhos.

Os fãs preferem o “lado negro” de Olivia Dunne

“Melhor combinação”, Livvy legendou o vídeo com seu colega Tigre copo. No final das contas, até mesmo os seguidores da conta de Dunne estavam mais interessados ​​nela gémeo mau.

“ngl mas cisne negro foi melhor (minha opinião)”, escreveu um comentário popular no TikTok.

“Por que ninguém é tão obcecado por KJ quanto Livvy?” outro comentarista perguntou.

Com pouco menos de 200.000 seguidores no TikTok e cerca de 75.000 no Instagram, Johnson tem um longo caminho a percorrer para alcançar Dunne, mas parece ter o apoio dos fãs da LSU.

Ela tem sido uma membro chave do time de ginástica da LSU nesta temporada, com média de 9,85 no salto e 9,89 no solo, enquanto competia em mais competições do que Dunne, que lidou com lesões.