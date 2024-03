Em uma ação bem-sucedida na manhã de ontem, 29, o 11º Batalhão da Polícia Militar, através de suas guarnições do Pelotão de Operações Especiais (Pelopes) em cooperação com a guarnição de policiamento de trânsito, recuperou uma motocicleta que havia sido roubada no centro de Penedo, no dia anterior.

Por volta das 11h, durante uma operação na rodovia AL 110, próximo ao posto rodoviário, as autoridades realizavam abordagens de rotina quando interceptaram um veículo que transportava em sua carroceria uma motocicleta. A inspeção do veículo pelo Pelopes revelou que a motocicleta era o mesmo veículo reportado como roubado no dia 28.

O condutor do veículo de frete, ao ser interrogado, informou às autoridades que havia sido contratado por dois indivíduos para transportar a motocicleta até a cidade de Teotônio Vilela. Ele também mencionou que, ao se aproximar do local da operação policial, notou que os contratantes não seguiram em direção ao posto rodoviário, sugerindo uma tentativa de evitar a abordagem policial.

Com base nas informações e características fornecidas pelo motorista do frete, as guarnições do Pelopes iniciaram uma busca imediata pelos suspeitos. Um deles, um homem de 34 anos, foi localizado no povoado Itaporanga. Ele foi abordado sem oferecer resistência e, durante o interrogatório, confessou o envolvimento no transporte da motocicleta roubada.

O suspeito, junto ao motorista do veículo de frete que serviu como testemunha do ocorrido, foi conduzido à delegacia regional de São Miguel dos Campos. Lá, foram tomadas as providências cabíveis, e o flagrante foi apresentado.

Esta operação não apenas resultou na recuperação de um bem roubado mas também destacou a eficiência e coordenação das forças de segurança na região, reafirmando o compromisso do 11º Batalhão com a segurança pública e o combate ao crime em Alagoas.