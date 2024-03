‘Oppenheimer’ traz US $ 2 milhões extras com lançamento no Japão

“Oppenheimer” ainda está trazendo os Benjamins… já que o vencedor do Oscar arrecadou mais alguns milhões de bilheteria… só que desta vez, no Japão.

De acordo com Variedadeo drama de época – que levou para casa o prêmio de Melhor Filme no Oscar – fez seu tão esperado lançamento no Japão neste fim de semana… 8 meses depois de sua estreia nos Estados Unidos.

À primeira vista, a exibição no Japão certamente parecia um sucesso… já que acrescentou US$ 2,5 milhões extras ao recorde de bilheteria de “Oppenheimer” – que agora é de US$ 965 milhões em vendas de ingressos em todo o mundo.

O Cillian MurphyO filme liderado por ele estreou em 343 cinemas no Japão, ficando em terceiro lugar nas bilheterias do país. Outros filmes superaram “Oppenheimer” – incluindo o filme de terror “A Strange House” e um filme de animação chamado “Haikyu!!”

Embora isso possa não parecer muito impressionante em comparação com outros fins de semana de estreia de bilheteria, a Universal Pictures – que distribuiu “Oppenheimer” – defendeu o filme superando os números de bilheteria do fim de semana de estreia de ‘Aquaman 2 no Japão, bem como de ‘Dune 2’.

Dito isso, é seguro dizer que havia um pouco mais de expectativa em torno do lançamento de “Oppenheimer”.

Lembre-se, embora o filme tenha sido lançado na maioria dos países, o principal subdistribuidor do Japão decidiu não prosseguir com seu lançamento no verão passado por causa do tema do drama – também conhecido como a criação da bomba atômica, que foi lançada no país em 1945. .