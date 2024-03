Orelha de ‘RHOC’ Alexis Bellino infectada por piercing, Dr. Terry Dubrow ajuda

Alexis Bellino acabei precisando do Dr. Terry Dubrow A ajuda de um especialista quando um piercing a deixou com uma infecção desagradável… TMZ descobriu.

No entanto, quando os médicos pegaram o bisturi, Alexis disse-lhes para esperarem… porque a única pessoa em quem ela confiaria perto de seu ouvido seria Terry. Claro, a esposa da estrela de “Botched”, Heather Dubrow é a co-estrela de Alexis em ‘RHOC’, então o que importa é manter tudo na família Bravo.

A grande remoção aconteceu na segunda-feira, e o Dr. Dubrow, sendo o campeão que é, até pulou a hora do almoço para ajudá-la.

Disseram-nos que ele conseguiu retirar o brinco de Alexis, enfeitado com quatro diamantes, sem ter que fazer nenhuma incisão. Agora, isso requer muita habilidade.

De sua parte, Terry disse ao TMZ que está feliz por Alexis ter procurado ajuda dele … especialmente porque mexer com cartilagem infectada na orelha é como brincar com fogo. Ele nos explica que a área não tem muito fluxo sanguíneo, então, se as coisas derem errado, isso pode resultar em infecções graves que podem danificar seu ouvido, ou até pior. Sim, não, obrigado!