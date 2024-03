Os advogados do denunciante da Boeing dizem que não há sinais de que o cliente era suicida

Roberto Turkewitz dar Brian Knowles – que estavam fazendo rap John Barnett em um processo de retaliação contra a Boeing, que estava bem encaminhado – diga ao TMZ… Barnett estava no meio de depoimentos na semana passada em seu caso civil, um processo que eles dizem estar próximo do fim.

Ele explicou por que sentiu que eles estavam recebendo luz verde para atingir o céu novamente logo depois o incidente da Alaska Airlines foi duvidoso – alegando que isso estava de acordo com sua própria experiência com a Boeing como gerente de qualidade… um período durante o qual ele alegou ter visto muitos lapsos.

No rescaldo da nossa conversa com Barnett, os aviões da Boeing continuaram a enfrentar problemas – incluindo algo dramático apenas esta semana… com um voo da Austrália para a Nova Zelândia começando a cair do céu após aparente falha massiva do equipamento.