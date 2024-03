Os Buccaneers querem manter Baker Mayfield, mas o número tem que ser maior, segundo relatório

TOs Tampa Bay Buccaneers estão se preparando para manter seu quarterback titular, Baker Mayfield, depois que ele se tornou um agente livre e poderia tecnicamente trocar de time pela quarta vez em três anos, especialistas afirmam que é uma questão de dinheiro.

Baker Mayfield agora é um agente livre

Durante sua campanha de 2023 na NFL, Mayfield conseguiu completar 64,3% de seus passes para 4.044 jardas, 28 touchdowns e 10 interceptações, indo de 9 a 8, ele também levou os Bucs ao primeiro lugar da NFC South.

Enquanto isso, o gerente geral do Tampa Bay, Jason Licht, falou com Rick Stroud do Tampa Bay Times após contratar o recebedor Mike Evans e mencionou as possibilidades para Mayfield.

“Um monte de [the team’s pending free agents] sei como é o mercado neste momento”, elaborou Licht. “Acho que o início do período de negociação é quase igual ao início da agência livre, porque eles já estão conversando e negociando.”

“Então, quando chegarmos na segunda-feira, qualquer um dos nossos jogadores que não estiver contratado não significa que eles não voltarão. Significa apenas que talvez tenhamos um acordo que, ei, eles verão o que [their] valor [is]. Temos um desentendimento agora e então vamos tentar resolver isso. Também não queremos que o jogador fique infeliz”, afirmou.

Simplificando, significa que os Bucs fizeram uma oferta considerável para permanecer com a equipe, mas no final das contas, Mayfield acha que deveria ser mais do que o que eles ofereceram e pode estar procurando outra oferta, algo que é esperado de um jogador profissional.

“Você sempre tem que ter – como [former Bucs head coach] Bruce [Arians] diria – olhar atrás das Portas 2 e 3 e 4 e 5”, disse Licht. “Então, sim, sempre sentimos que precisamos de opções. Pois é, sempre temos que ter planos. Também gostamos da porta nº 2, que fica bem aqui.