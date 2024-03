Tele Rams de Los Angeles‘ recente contratação do quarterback veterano Jimmy Garoppolo na agência gratuita gerou uma teoria interessante entre os fãs da NFL. Após ser liberado pelo Invasores de Las Vegas apenas um ano após o início de um contrato de três anos no valor de US$ 72,75 milhões, Garoppolo rapidamente concordou com um contrato de um ano com os Rams no valor de até US$ 12 milhões.

Uma das razões para a mudança é o status do Rams como um time que disputa os playoffs, tornando-o uma escolha atraente para Garoppolo. Além disso, a oportunidade de trabalhar com o conceituado treinador principal de mentalidade ofensiva Sean McVay acrescenta mais apelo à decisão.

Jimmy Garoppolo voa em jato de combate em manobra épica

No entanto, alguns fãs desenvolveram uma teoria menos convencional por trás da decisão dos Rams de trazer Garoppolo: seu potencial como modelo para mercadorias do time. Embora esta teoria possa parecer absurda, ela acrescenta um elemento de humor à discussão em torno da assinatura.

GaroppoloA jornada de John para os Rams foi marcada por marcos significativos na carreira. Tendo inicialmente servido como Tom Bradybackup com o Patriotas da Nova Inglaterraele foi posteriormente negociado com o São Francisco 49ers, onde passou cinco anos antes de ingressar nos Raiders. No entanto, seu tempo com os Raiders foi marcado por uma gestão decepcionante, culminando com a perda de sua posição inicial para Aidan O’Connell no meio da temporada.

Jimmy G pode ajudar o ataque dos Rams como reserva

Apesar dos altos e baixos em sua carreira, a assinatura de Garoppolo com os Rams é vista como uma jogada estratégica. Uma perspectiva é que ele forneça uma opção de seguro confiável para a equipe. Apesar de às vezes enfrentar críticas, o histórico de Garoppolo ao longo de suas 10 temporadas na NFL demonstra seu valor como uma escolha confiável.

À luz destes desenvolvimentos, é evidente que a chegada de Garoppolo a Los Angeles gerou interesse e especulação significativos dentro da comunidade da NFL. Esta contratação representa um novo capítulo em sua carreira, oferecendo-lhe a oportunidade de contribuir para uma equipe competitiva e, ao mesmo tempo, potencialmente mostrar seus talentos de modelo para mercadorias da equipe.

Como disse um fã: “Os Rams podem ter acabado de garantir seu quarterback reserva, mas quem sabe, talvez eles também tenham encontrado seu próximo modelo top para equipamentos de equipe!” Esta abordagem alegre reflete a diversidade de perspectivas em torno da mudança de Garoppolo para os Rams e adiciona um toque de leveza à discussão.