Os fãs de Taylor Swift pagam um ingresso caro e isso é o que puderam ver no show dela

ATaylor Swift fã recentemente compartilhou sua experiência decepcionante na esgotada Eras Tour da cantora em Melbourne, Austrália. Apesar de pagar US$ 800 pelo ingresso, ela descobriu que sua visão do palco estava obstruída por uma enorme “torre” de tenda no Melbourne Cricket Ground, com capacidade para 100.000 lugares. Ela recorreu ao TikTok para expressar sua frustração, revelando que outros participantes de Sydney também choraram por causa da vista obstruída depois de gastar centenas de dólares para ver o show da estrela pop.

A fã contou sua provação, afirmando que quando levantou a questão com os funcionários do local, eles pareciam incapazes de fornecer uma solução satisfatória. “Eles nos mudaram para outra área restrita, mas felizmente melhor do que a nossa visão original”, escreveu ela nas redes sociais. “Levamos uma hora conversando com cinco supervisores diferentes, mas pudemos ver o palco, o que era tudo que importava. Não pensei que pagar por VIP nos traria assentos restritos.”

Outro fã compartilhou uma situação semelhante, tendo pago US$ 800 por ingressos VIP apenas para descobrir que o palco estava completamente obstruído por uma equipe e uma tenda de mixagem de som. Ela expressou sua frustração no TikTok antes de ser transferida para um local diferente com uma visão melhor do palco depois de conversar com vários supervisores.

As experiências dos fãs esclarecem os desafios enfrentados por alguns espectadores, apesar de gastarem quantias significativas de dinheiro em ingressos VIP e regulares. Isto destaca a importância de garantir que os detentores de bilhetes tenham acesso às vistas e experiências prometidas, especialmente em eventos de alto nível, como os concertos esgotados de Taylor Swift.

Taylor levará dois meses antes de retomar sua turnê em Paris

Enquanto Swift encerra seus shows em Cingapura em 9 de março e se prepara para retomar sua turnê global em Paris em 9 de maio, esses incidentes servem como um lembrete para os organizadores de eventos e locais priorizarem a experiência geral dos portadores de ingressos. O Post entrou em contato com representantes de Swift para comentar o assunto.

Em conclusão, estes relatos servem como um lembrete preventivo tanto para os fãs como para os organizadores do evento sobre a importância de entregar a experiência de concerto prometida, especialmente para aqueles que investiram quantias significativas em bilhetes. Como os fãs aguardam ansiosamente os próximos shows de Swift, é crucial que os organizadores abordem e retifiquem tais questões para garantir que todos os espectadores possam desfrutar plenamente das tão esperadas apresentações.